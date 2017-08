La Guardia de la Noche de 'Juego de Tronos' viste con alfombras de IKEA afeitadas Jon Nieve. / LP Un equipo de entre 80 y 100 personas se encargan de la confección del vestuario de la serie LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 7 agosto 2017, 20:39

Rodar una serie como Juego de Tronos no es nada fácil. Muchas localizaciones diferentes, actores de renombre y un vestuario totalmente adaptado a las condiciones que se supone a cada reino exigen un presupuesto elevado. Según se desveló el año pasado, el presupuesto que destina Juego de Tronos a cada episodio ronda los 10 millones de euros.

Una de las tareas más arduas es el diseño y confección de los trajes que los actores visten en cada episodio. Un equipo de vestuario de entre 80 y 100 personas se encargan de la elaboración de los trajes midiendo hasta el más mínimo detalle, incluso el desgaste que las telas han de tener para darles realismo. Sin embargo, esta labor cuenta con unas curiosidades que la mayoría de fans de Juego de Tronos no imaginaría.

Michele Clapton, diseñadora de vestuario de las cinco primeras temporadas de la serie, desveló en una conferencia sobre el diseño de trajes de Juego de Tronos que las capas que llevan los miembros de la Guardia de la Noche están hechas con alfombras de la cadena de muebles sueca IKEA. Según explicó la modista, no es que el equipo de vestuario ponga una alfombra sobre los hombros a Jon Nieve al llegar al plató, sino que hay todo un proceso que hace que las capas de los vigilantes del Muro parezcan pieles de animales de verdad. “Las cortamos, las afeitamos y después añadimos unas correas de cuero fuertes y desgaste, que es como una religión en Juego de Tronos”, explica Clapton.

En la charla, la diseñadora continuó explicando que la confección de los trajes está adaptada al contexto del reino, por lo que las capas no deben parecer ni demasiado limpias, ni demasiado nuevas. No obtsante, hay una duda lógica que Clapton no ha resuelto y que todavía sigue siendo un misterio, ¿cuál es el modelo de alfombra que llevan los personajes de la Guardia de la Noche?

