La genial respuesta de un hotel a un usuario que se quejó falsamente «La cama supletoria no tenía un colchón adecuado», escribió el supuesto cliente. La contestación del establecimiento, que todavía no ha abierto sus puertas, está dando mucho que hablar C. BENLLOCH Viernes, 1 septiembre 2017, 18:34

Recientemente han sido varios los establecimientos que se han alzado contra lo que han llamado "la tiranía del cliente", que según algunos propietarios hosteleros ejercen determinados clientes a través de las redes sociales y plataformas como TripAdvisor. Varios de estos establecimientos ya responden a las reseñas negativas de sus clientes, y algunos de ellos han sido noticia recientemente debido a ello.

Ese el también el caso del Hotel Restaurante Landaben, ubicado en Pamplona, cuya respuesta a una crítica de un cliente se ha vuelto viral. Como recoge el Huffington Post, este hotel está triunfando en las redes después de "poner en su sitio" a un usuario, supuesto cliente del hotel, que escribió una reseña quejándose de las instalaciones.

"La cama supletoria no tenía una colchón adecuado", alegó el usuario. Podría haber sido una opinión más si no fuera porque, aunque el restaurante lleva 30 años en funcionamiento, el hotel todavía no ha abierto sus puertas. Aunque se desconoce si el cliente se confundió de establecimiento o si quiso escribir una crítica falsa voluntariamente, lo que está claro es que ni pudo dormir en dicho hotel.

El establecimiento respondió así al usuario:

Antes de denunciar esta reseña como falsa, asumiendo que es posible que Google no la elimine, nos gustaría aclarar que es usted un adelantado a su tiempo.

El Hotel Landaben todavía no ha abierto sus puertas y ya está usted probando sus camas con una antelación de tres semanas.

Aprovechando esta paradójica situación nos encantaría conocer más detalles sobre su pasada futura estancia, de este modo podremos prevenir y solucionar las posibles incidencias el día que inauguremos el Hotel Landaben.

A este respecto, tenemos particular interés en saber si la decoración será de su agrado o no le gustó; así como si el servicio de WiFi fue correcto o dará problemas.

Hay, por supuesto, más preguntas que nos gustaría hacerle (apuestas, lotería, catástrofes naturales...), pero existe un riesgo terrible de romper la cadena lógico-temporal de nuestras vidas si conocemos con antelación aquellos hechos cruciales de nuestro devenir. Así pues, mantengámonos en ascuas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo de todo nuestro personal, que estará encantado de saludarle el día de la inauguración, siempre y cuando no llegue usted muy pronto.

Atentamente,

Hotel Restaurante Landaben. Ahora y siempre; en ese orden.