Un gato se ha escondido en esta habitación y deberás encontrarlo. Pero ya advertimos de que no es tarea sencilla, ya que el minino ha sabido camuflarse a la perfección entre todos los objetos que en ella se encuentran.

La imagen la ha publicado en las redes sociales un usuario de Twitter, @LexStaley_, quien reta a todos a que le encuentren. Si aún no lo has conseguido no te preocupes, aquí está la solución.