¿Qué era la extraña bola brillante que apareció en el cielo de Siberia? MUNDO VIRAL La enorme luz sorprendió y asustó a los habitantes locales del norte de Rusia C. B. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:22

Las redes sociales estallaron con comentarios de todo tipo cuando una gran bola luminosa sorprendió a los habitantes del norte de Rusia, en Siberia, hace algunos días. Internet se llenó rápidamente de imágenes tomadas por los locales, que estaban tan sorprendidos como asustados, ante lo que algunos de ellos aseguraron que era la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Sin embargo, aunque se trató de un fenómeno muy espectacular, hay una sorprendente explicación para lo ocurrido.

Tal y como recogen diarios locales como 'The Siberian Times' y otros como 'The Sun', la gran bola brillante pudo observarse claramente desde la ciudad de Salekhard, en el círculo Ártico, aunque también se divisó desde la zona norte de Siberia. Rápidamente los presentes comenzaron a tomar fotografías y a subirlas a las redes sociales, que se llenaron de comentarios. De hecho, la teoría más extendida y propagada por un buen número de internautas era que se trataba de un 'UFO' ('Unidenfied Flying Object', objeto volador no identificado en español) que origen extraterrestre.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que, pese a que fue un fenómeno extraño y sorprendente, existe una explicación para lo ocurrido. Según explicaron los expertos a varios medios, dos fueron los responsables de rara luz en el cielo, ya que coincidieron dos extraños fenómenos. El primero de ellos fueron las luces de la aurora boreal y el segundo, el test del lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde Plesetsk, a casi 900 kilómetros al norte de Moscú, destinado al campo de pruebas de Kura, en Kamchatka.

El fenómeno fue también captado por algunos fotógrafos profesionales y las impresionantes imágenes recorrieron el planeta rápidamente a través de las redes sociales.