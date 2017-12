Expulsan a un hombre de un restaurante debido a sus tatuajes: «Parecía un neo-nazi» Newshub Las redes han ardido ante la explicación del propietario del local, que asegura que se negó a servirle comida porque «parecía un skin-head» y «estaba fuera de lugar» C. B. Miércoles, 6 diciembre 2017, 14:12

La polémica en redes está servida una vez más. En esta ocasión, la red ha ardido debido al trato que el propietario de un restaurante le dio a un cliente, pues se negó a servirle comida debido a sus tatuajes.

El cliente, que ha querido ser identificado únicamente como Aaron, acudió al local para cenar con un acompañante. Pero tal y como relató a 'NewsHub', al entrar en el local un trabajador les pidió que les acompañara y les guió a una mesa en exterior. Pasados unos minutos acudió al propietario del local, Mr. Molloy, a hablar con ellos para solicitarles que abandonaran el local.

El propio Molloy explicó en declaraciones a medios como 'Daily Mail' que les informó amablemente de que no pretendía servirles comida. "Les dije que no pensaba que fueran el 'target' correcto de mi local", explicó a medios de comunicación. "Sus tatuajes estaban por toda su cara y cabeza, brazos... Era inapropiado. Parecía un 'skin head', un neo-nazi", aseguró. Aunque reconoce que, tras el revuelo, mucha gente le ha explicado que Aaron no lo es, sostiene que así es como le vio en el momento y por ello tomó la decisión de pedirle que se marchara.

Molloy insiste en que trató de ser amable con ellos al pedirles que abandonaran su local, y que fue Aaron quien perdió el control en ese momento. Cuando Aaron contó lo sucedido en las redes sociales, Molloy no dudó en sumarse al debate generado en ellas. En varios comentarios, además de criticar los tatuajes de Aaron, aseguró que no se arrepentía de cómo actuó y que no le importaba lo que opinaran los demás porque "es su local".

Como era de esperar, la polémica en las redes ya está servida, y algunos internautas de la zona han asegurado que "harán boicot" al local por la forma en que trató a Aaron. No es la primera vez que lo ocurrido en un local acaban generando conflicto en la red, ya que las reseñas en plataformas online están cada vez más a la orden del día.