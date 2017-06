Un estudiante con Síndrome Down se entera de que va a ir a la Universidad en un emocionante vídeo El joven de 19 años descubre que entrará en un programa de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos LAS PROVINCIAS Martes, 13 junio 2017, 11:44

"¡Lo he hecho!", grita el emocionado estudiante Keith Griffith. Tiene Síndrome de Down, ha luchado mucho para poder ir a la universidad, y por fin ha conseguido ser aceptado en un programa para poder ir. Su madre, orgullosa y emocionada, le responde: "¡Sí, lo has hecho!". El momento fue grabado en un emocionante vídeo que se ha convertido en viral tras ser compartido en redes sociales.

En las imágenes se puede observar la gran emoción de Keith Griffith en el momento en que descubre que ha sido aceptado en el programa 'Passage EE.UU'. Se trata de un programa de la Universidad del Sur de Alabama para estudiantes con discapacidad intelectual, cuyo objetivo es la obtención de empleo remunerado y que sus estudiantes logren habilidades para la vida independiente.

El joven de 19 años está visiblemente emocionado al descubrir que por fin podrá cumplir su sueño de ir a la universidad. El vídeo ha sido reproducido y compartido miles de veces, dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.