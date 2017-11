Errores épicos en carteles publicitarios que te harán reír Campañas publicitarias cuyos anunciantes no pensaron demasiado bien C. B. Viernes, 17 noviembre 2017, 01:09

Se dice que en publicidad "todo debe estar en su sitio". Pensado, repensado y revisado. Sin embargo, algunos ejemplos demuestran que esto no siempre ocurre. Y es que a veces un error tonto puede dar lugar a una frase absurda o a una imagen sin sentido. Estos son algunos ejemplos de carteles publicitarios cuyos anunciantes no pensaron demasiado bien, recopilados por usuarios de 'Imgur' y 'Reddit', que probablemente hacen reír a todo aquel que se cruza con ellos. No sabemos si venderán demasiado, pero sacar una sonrisa a los potenciales clientes, quizá sí.

¿En qué dirección decías que estaba el McDonald's?

"¿Por qué nadie compra mis pasteles?"

Abierto "casi" siempre

A veces, cortar las palabras puede jugar una mala pasada...

En la ventana izquierda se puede leer "muere por el éxito", aunque lo que realmente quería este anuncio de la marca DIESEL era decir "para una vida de éxito".

Cuando piden que alimentemos a los animales con plástico...

En los bocadillos de estos animales puede leerse "aliméntame con vertedero" en el caso del mono, "alimentarme con plástico y latas" en el caso del león y "alimentame con comida y papel" en el caso de la jirafa. Quizá alguien no lo pensó muy bien.

Limones "perfectos para hacer zumo de naranja"

Puede que no estés usando correctamente colchoneta

Probablemente nadie querrá comprar una colchoneta que es más incómoda que tumbarse en el suelo, ¿no?

Alguien no calculó dónde quedarían las ruedas del bus

La caída en picado del avión

Pequeño descuido editorial

Menos mal que lo especifican

Tranquiliza saber que se trata de una librería de libros, y no de otra cosa

Buena traducción

¿Lo harían a propósito?

Algo confuso

En este cartel puede leerse "No entrar. Solo entrada", un mensaje un tanto confuso que no deja claro qué deben hacer los visitantes.