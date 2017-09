Encuentra a la niñera dormida en el sofá y «rapta» a su hija para darle una lección El padre quiso demostrarle que descuidar a sus hijos había sido una irresponsabilidad y denunció los hechos ante la policía C. B. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:00

Un padre que volvió a casa del trabajo y encontró a la niñera dormida en el sofá decidió enseñarle una lección. El hombre, identificado únicamente como Christopher, llegó a su domicilio sobre las 10 de la mañana a recoger unos papeles que había dejado en casa y encontró a Sarah, responsable del cuidado de sus hijos, totalmente dormida en el sofá. Pero en lugar de despertarla y despedirla sin más, decidió darle una lección que seguramente no olvidará: cogió a su hija y se la llevó con él para que al despertarse la niñera no supiera donde estaba.

Cuando Sarah se despertó, ya pasado el medio día, y se dio cuenta de la niña no estaba, le entró el pánico. Tal y como publica Metro, y como muestran las capturas de pantalla de la conversación entre el padre y la niñera, ésta comenzó a llamarle al móvil desesperadamente. Pero Christopher no le cogió el teléfono, e insistió en que ella le explicara lo que ocurría. La niñera, que en ningún momento mencionó que se había quedado dormida y había perdido de vista a la niña, simplemente le insistía en que no encontraba a la menor, y que había llamado al colegio y no se encontraba allí.

Finalmente el padre le explica a la niñera que hace ya bastante rato que su hija está con él y que está despedida. Aunque al principio Sarah parece creer que ese trata de una broma, el padre le dice muy seriamente que abandone la casa, y le asegura que habrá consecuencias pues ya ha denunciado los hechos ante la policía.