El vídeo homenaje a los abuelos que ha emocionado a más de 20 millones de personas

"Si quieres mucho a tus PADRES o ABUELOS, no veas en público nuestro último vídeo... o hazlo con un PAÑUELO A MANO". Este es el aviso de Hirukide, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, a través de Facebook. Se refieren a su vídeo titulado 'Con los abuelos, comos+Familia'. Y es que desde la federación han querido homenajear a los abuelos por ser un gran ejemplo de paciencia, cariño y valores, destacan su importante papel dentro de las familias.

En ocasiones cometemos el error de no tomarlos en serio o no darles la importancia que deberíamos: lo cierto es que los abuelos no consiguen, en muchas ocasiones, el reconocimiento que merecen. Y es precisamente esto lo que han pensado desde Hirukide y la razón por la que han decidido realizar este vídeo homenaje.

Compartieron su vídeo el pasado 30 de octubre, y en tan solo una semana el vídeo ya ha cosechado cerca de 22 millones de reproducciones, y ha sido compartido más de 900.000 veces. Desde la propia federación avisan de que es mejor ver el contenido en casa y con pañuelo en mano, por si las moscas.

El emotivo vídeo cuenta en tan solo unos minutos la historia de un abuelo que ha enviudado recientemente, por lo que su hija y su familia se acogen en casa. Sin embargo, en un momento dado su hija comprueba que su padre se ha ido a una residencia.

Las imágenes han cosechado más de 10.000 comentarios desde que el vídeo fuera publicado. Evidentemente, el debate sobre sobre el contenido no se ha hecho esperar. Aunque la mayoría de internautas coinciden en que el vídeo es muy bonito y emotivo, algunos de ellos han querido mencionar que en las imágenes, el abuelo está en buenas condiciones de salud, algo que no siempre ocurre. Algunos usuarios de Facebook han querido resaltar que los problemas de salud entre los mayores son comunes, y muchas necesitan que les ayuden.