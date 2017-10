La emotiva carta de un joven gallego que no quería hacer un examen tras los incendios se vuelve viral MUNDO VIRAL La misiva, compartida en Twitter por el propio alumno, ha generado un largo hilo en la red social y está llegando a todos los rincones de España C. BENLLOCH Martes, 17 octubre 2017, 16:44

La carta de Paulo, un joven gallego, explicando a su profesor por qué no podía hacer un examen de matemáticas el día después de que se declararan los terribles incendios que han azotado esa comunidad se ha convertido en viral. La misiva, compartida en Twitter por el propio alumno, ha generado un largo hilo en la red social y está llegando a todos los rincones de España, suscitando miles de reacciones.

Esta mañana, después de todo lo pasado ayer, no nos han permitido el cambio de un examen de matemáticas, este ha sido el mío. pic.twitter.com/HZ7ylXcqNV — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

El estudiante, que cursa segundo de bachillerato, pidió a su profesor que aplazara el examen al día siguiente con el apoyo de la clase, algo que éste rechazó. Fue entonces cuando el joven decidió emplear el tiempo del examen para escribir una carta a su profesor explicándole las razones por las que le era imposible realizar en condiciones el examen. Una carta que le entregó en lugar de las respuestas al test.

La carta reza así:

"Bueno Julián, respeto la decisión de mantener el examen pese a la trágica catástrofe que hemos sufrido en esta tierra en el día de ayer, pero yo no estoy en condiciones de hacer el examen, no soy capaz de ponerme a pensar en matrices y determinantes, mi mente no está aquí, está en mi tierra y con mi gente.

Ayer, yo, como muchos gallegos más, he pasado miedo, miedo por ver como unos terroristas desalmados le prendían fuego a mi ciudad y a mi tierra, llegando las llamas hasta cerca de mi casa con el riesgo a ser desalojado. He sentido impotencia, al ver a la mayoría de los culpables de esto no les pasará nada. Y también he sentido mucha emoción al ver como mis paisanos han salido a la calle a combatir las llama, son verdaderos héroes.

Quizá me cojas manía después de esto, quizá ni siquiera leas este texto, pero hoy me preocupa más mi tierra y mi gente que un examen de matemáticas. Antes de ser estudiante, soy persona.

Un saludo,

Paulo."

En la serie de mensajes publicados en Twitter, el estudiante explica que además de no poder concentrarse, había dormido tan solo tres horas y era incapaz de realizar el examen correctamente. También asegura que asume las consecuencias de sus actos, y que cuando escribió la carta era consciente de que probablemente el profesor le pondría un cero en el examen. "Yo asumo completamente las consecuencias que tiene haber hecho esto en vez de los ejercicios que indicaba en el examen", publicó. Y reiteró: "Este examen es un 0, sí, pero es el 0 del que más orgulloso estoy y estaré en la vida".

Yo asumo completamente las consecuencias que tiene haber hecho esto en vez de los ejercicios que indicaba en el examen. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Este examen es un 0, sí, pero es el 0 del que más orgulloso estoy y estaré en la vida. — Paulo RCCV (@PauloRCCV) 16 de octubre de 2017

Los mensajes de apoyo al joven no se han hecho esperar en las redes sociales, donde muchas personas han calificado su actuación de "valiente" y "madura".