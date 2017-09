La divertida abuela que se ha convertido en viral por comentar un capítulo de 'Juego de Tronos' Vídeo: YouTube «Pues yo en dos años me he muerto y me quedo con el intríngulis», relata entre risas la mujer LAS PROVINCIAS Lunes, 4 septiembre 2017, 13:20

Guadalupe, una abuela sevillana fan de 'Juego de Tronos', se ha convertido en viral después de que su nieta grabara sus reacciones al ver el final de la última temporada de la serie.

"Pues yo en dos años me he muerto y me quedo con el intríngulis. ¡Esto es para poner una demanda pero ya! Esto es jugar con mis sentimientos", comenta muerta de la risa.

La narración simultánea que realiza desde un sillón, mientras se abanica y se toma una infusión ataviada con el camisón, dura dos minutos y medio y ya cuenta con más de 53.000 visualizaciones.