«¡Déjala hablar!», gritaron al moderador de un evento científico que no dejaba de interrumpir a la única mujer Youtube Un asistente decidió que debía decir algo cuando, después de una hora en un panel de física, la científica no había podido hablar sin ser interrumpida ni una sola vez C. BENLLOCH Domingo, 18 junio 2017, 22:22

La única mujer presente en un panel sobre cosmología en el World Science Festival, uno de los eventos de ciencia más importantes del mundo, tuvo que ver cómo un asistente recriminaba al moderador que la dejara hablar. El grupo estaba compuesto por seis físicos, cinco hombres y una mujer, Veronika Hubeny.

Entre los asistentes, Marilee Talkington notó que durante el debate el moderador Jim Holt, periodista y escritor de ciencia, permitía hablar largo y tendido a los hombres mientras que cortaba e interrumpía sin cesar a Hubeny, a la que además daba la palabra en muy contadas ocasiones. Al cabo de una hora, Talkington decidió alzar la voz. "¡Déjala hablar!", gritó al moderador desde la segunda fila, un gesto al que el resto de asistentes respondieron con una oleada de ovaciones y fuertes aplausos.

"Estaba claro que no la iba a dejar hablar", escribió Marilee Talkington a través de Facebook después de lo sucedido. Su publicación ha sido compartida más de 13.000 veces y ha conquistado más de 35.000 'me gusta'. “No podía soportarlo más. Todo mi cuerpo temblaba, me puse de pie y grité”. En el texto, en inglés, describe todo lo ocurrido.