15 curiosidades que te ayudarán (o no) a entender mejor el universo de 'Blade Runner'

'Blade Runner 2049', secuela de la famosa película de 1982 de Ridley Scott, ha llegado a los cines, esta vez dirigida por Denis Villeneuve. En la nueva entrega los hechos ocurren treinta años después de la primera película, cuando el oficial K (Ryan Gosling), desvela un secreto oculto que tiene el potencial de conducir lo que queda de la sociedad al caos. Este descubrimiento le lleva a la búsqueda de Rick Deckard (de nuevo Harrison Ford), que lleva desaparecido treinta años.

La película de 1982, pese al fracaso de taquilla, ganó rápidamente el título de película de culto. Con los años ha sido muy aclamada por por la ambientación lograda con sus efectos especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI, y se la ha llegado a elogiar como una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Estas curiosidades te ayudarán (o no) a entender mejor el universo del filme y su producción.

Sobre la historia

1

La historia está basada en la novela de Philip K. Dick titulada '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' publicada en 1968. Aunque debido a los numerosos cambios la versión final acabó siendo muy distinta libro, convirtiéndose en una adaptación bastante defectuosa. La novela terminó siendo más una inspiración para la película.

2

Con el paso del tiempo se comenzó a hablar de "la maldición de Blade Runner". Esto hace referencia a que cierto número de compañías cuyos logos aparecían en el filme pasaron por dificultades financieras tras el estreno. Entre ellas se encuentran Atari, que poseía aproximadamente el 70% del mercado de consolas entonces y sufrió grande pérdidas económicas; Bell, que perdió su monopolio en 1982; o Coca-Cola, que fracasó con el lanzamiento de su "nueva fórmula".

Sobre el rodaje

3

Se dice que Ridley Scott llevaba siempre consigo una foto de la famosa obra del pintor Edward Hopper, 'Nighthawks', para mostrarla durante el rodaje a sus compañeros y dejar claro qué tipo de atmósfera quería para la película.

La famosa obra del pintor Edward Hopper, 'Nighthawks' (1942).

4

El arma que usa Deckard es un rifle Austrian Steyr/Mannlicher con acción de seguro, pero sin la empuñadura y el cañón originales, dejando solo el recibidor al que se agregó una nueva empuñadura como efecto. Los fans se vuelven locos por conseguir una reproducción.

5

Hay un "cameo" de la nave de Harrison Ford en Star Wars, el Halcón Milenario, que aparece en una escena de la película en la parte inferior izquierda de la pantalla. Esto se debe a que en la maqueta que se utilizó para estas escenas se incluyeron piezas de "desecho" en las que acabó un modelo del Halcón Milenario.

6

Ridley Scott tiene fama de ser una persona difícil de tratar. Harrison Ford decía de él que era "demasiado dictatorial", y el resto del elenco tampoco estaba muy contento con el director, que intentaba "imponer sus costumbres británicas" pese a que se trataba de una producción estadounidense. De hecho, Scott aseguró en una entrevista que prefería trabajar con ingleses ya que cuando se les pedía algo solo respondían "Sí, jefe". Los actores de la película respondieron acudiendo al rodaje con camisetas que rezaban: "Yes, Guv'nor? My ass!", cuya traducción aproximada algo así como "¿Sí, jefe? ¡Mis cojones!".

Sobre el montaje y la película

7

La película de Ridley Scott, estrenada en 1982, fue un fracaso total de taquilla. Con un presupuesto de 28 millones de dólares, sólo consiguió recaudar 32 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en todo un icono de la ciencia ficción, un clásico de los más respetados y recordados del cine.

8

Se han proyecto siete versiones distintas de 'Blade Runner', entre pruebas de preestreno y proyecciones comerciales. Las más conocidas de entre ellas son la 'Workprint' (copia de trabajo), la versión para las salas estadounidenses y la versión internacional (todas ellas de 1982), 'The Director's Cut (la versión del director, de 1992) y 'The Final Cut' (la versión final, 2007).

9

En octubre de 1989, el restaurador de cintas Michael Arick encontró una copia de 'Blade Runner' en los sótanos de una compañía de postproducción cuando buscaba material de archivo, y la restauraron. La Warner dio permiso para proyectar la copia en un cine de Los Angeles, y debido al éxito que cosechó, la compañía decidió proyectar en otras salas vendiéndola como "la versión del director". Sin embargo, Ridley Scott repudió públicamente esa versión, criticándola duramente, y la Warner tuvo que cancelar la proyección en algunas ciudades y ponerse a trabajar en una versión del director oficial para un relanzamiento en 1992 con la aprobación de Scott. Ésta terminaría siendo conocida como 'The Director's Cut'.

10

'The Final Cut', la versión de 2007, es en realidad la única versión sobre la que Ridley Scott tuvo el control artístico completo. Este es el único montaje que contiene la versión original de larga duración del sueño del unicornio, que nunca había estado en otra versión.

Imagen de la película en la que aparece ell unicornio de papel.

Sobre los personajes y los actores

11

Harrison Ford asombró a los fans de la versión original cuando aseguró que 'Blade Runner' no le gustaba. Se quejó numerosas veces de la película, asegurando que no entendía nada y que no llegó a identificarse con el personaje de Deckard en absoluto.

12

Para el papel de Rick Deckard se barajaron muchos nombres. De hecho, Ford fue elegido después de que se realizaran castings con decenas de actores, entre ellos Robert Mitchum, Tommy Lee Jones, Christopher Walken, Gene Hackman, Jack Nicholson, Al Pacino, Sean Connery, e incluso Arnold Schwarzenegger. El que más cerca estuvo de conseguir el papel fue Dustin Hoffman. Fue Steven Spielberg quien recomendó a Scott que apostara por Ford, que en aquel momento era barato y con futuro, probablemente porque venía de trabajar con él en 'Indiana Jones: En busca del arca perdida'. Parece que acertó.

Harrison Ford en su papel de Indiana Jones. / Youtube

13

Ridley Scott se había imagina a Deckard con sombrero, al estilo de los detectives de películas de cine negro. Una idea que no pudo llevar a cabo debido a que Ford venía de interpretar a Indiana Jones, tremendamente asociado a su inseparable sombrero. El propio Scott contó durante una entrevista: "Cuando me encontré a Ford por primera vez para el rodaje, él vino conduciendo hasta Londres, y cuando llegó todavía no se había quitado el maldito sombrero que llevaba para hacer de Indiana Jones. Cuando lo vi me dije: 'Oh, mierda!'". Entendió rápidamente que no podían utilizar el sombrero porque recordaría demasiado al otro personaje, por lo que decidieron cortarle el pelo. "Así nació el peinado de Rick Deckard", explicó Scott.

14

Ridley Scott reveló que Deckard es un replicante hace años, aunque Harrison Ford siguió negándolo. Aunque el director se ha pronunciado sobre este tema, todavía hay fans que no lo tienen claro o que prefieren voluntariamente solo tener en cuenta la información de la primera versión de 'Blade Runner' que llegó a los cines.

15

No todo el mundo sabe que el número de serie de cada replicante se extrae de sus características. Así, el antagonista de la película por excelencia Roy Batty tiene como número de serie N6MAA10816, donde N6 identifica el tipo de replicante (Nexus 6), M significa que se trata de un ente masculino, A como puntuación de su nivel físico y A como puntuación de su nivel mental -en Estados Unidos las notas van de A, la mejor, a F, la peor-. Los números finales representan su fecha de creación, en este caso "10816", es decir, el 8 de enero de 2016 según el formato de fecha estadounidense.