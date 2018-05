Cuidado con esta campaña que suplanta a Carrefour por email Email fraudulento que suplanta a Carrefour. Este correo electrónico simula la necesidad de actualización de los datos proporcionados a la empresa LAS PROVINCIAS Jueves, 31 mayo 2018, 19:35

La Policía Nacional, junto con la Oficina de Seguridad del Internauta, ha detectado una nueva campaña de phishing que intenta suplantar a Carrefour Pass (Carrefour Servicios Financieros S.A.) mediante un email falso. Este correo electrónico simula la necesidad de actualización de los datos proporcionados a la empresa para que esa persona pueda seguir usando los servicios contratados con ellos, en este caso, la tarjeta Carrefour Pass.

Quién puede ser víctima

Cualquier usuario que tenga contratada una tarjeta de crédito Carrefour Pass con esta compañía, reciba el correo electrónico y envíe los datos solicitados.

Solución

Si has recibido un correo de estas características, has accedido al enlace y has facilitado los datos que solicitan, contacta lo antes posible con Carrefour Pass para informarles de lo sucedido.

En caso de que tener algún cargo en tu tarjeta de crédito de una compra que no has realizado, contacta con tu entidad bancaria.

Cómo es el correo fraudulento

El correo electrónico fraudulento simula provenir de Carrefour Pass bajo el asunto «nueva actualización» o «Carrefour Servicios Financieros». Dentro del mismo se informa al usuario que es necesario que actualice los datos que ha proporcionado a la empresa para poder seguir utilizando los servicios que ofrece.

Por ello, se pide al usuario que haga clic en el enlace que figura en el email y siga las instrucciones en la página web a la que redirigen, que suplanta a la de Carrefour Pass.

El mensaje podría tener el siguiente aspecto:

Evita ser víctima de fraudes de tipo phishing

-No abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente.

-No contestes en ningún caso a estos correos, ni envíes información personal.

-Ten precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos en correos, en SMS, mensajes en WhatsApp o en redes sociales, aunque sean de contactos conocidos.

-Ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus.

-En caso de duda, consulta directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza como pueden ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Ninguna empresa envía por correo electrónico solicitudes de datos personales de sus clientes. Si recibes un correo en este sentido, no facilites ningún dato. En el caso de que te surjan dudas, contacta directamente con el proveedor del servicio para asegurarte de la veracidad de la información.