¿Por qué se ha convertido en viral esta fotografía?

Jasmine Owens compartió hace unos días una foto en su cuenta de Instagram y ya ha dado la vuelta al mundo convirtiéndose en viral (actualmente cuenta con más de 90.000 'me gusta'). Pero, ¿por qué? Así lo quiso explicar la joven a sus seguidores.

Jasmine se había preguntado muchas veces cómo su esposo podía amarla. La explicación que da es simple. "Durante años este hombre ha amado cada curva, cada michelín y cada estría de mi cuerpo. ¡Nunca entendí el motivo! ¿Cómo podría amar algo que no es perfecto? ¿Cómo podría un hombre que nació en forma amar a alguien como yo? No tengo un vientre plano, cuando ando, me cuelga todo... ¡Diablos!, y eso por no hablar de cuando subo las escaleras corriendo. Pero ahora veo que tengo el cuerpo perfecto y que cada michelín, cada curva y cada estría están perfectamente colocados para hacernos felices a los dos. ¡Amo mi cuerpo y finalmente veo por qué él lo hace también!", escribió Jazzy.

La foto ha logrado una avalancha de comentarios positivos que animan a Jazzy y ensalzan su mensaje contra los prejuicios.