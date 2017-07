Una controvertida app permite cumplir la fantasía de matar a tu jefe Interfaz de la aplicación. / Tigsel Las autoridades no consideran que el juego fomente la violencia y la agresividad LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 25 julio 2017, 17:20

Una nueva aplicación disponible en el app store de Android permite que los usuarios «disparen» a sus enemigos a través de la pantalla del teléfono móvil. La aplicación tiene un sistema de realidad aumentada que utiliza la cámara del smartphone para capturar el mundo real y superponer los efectos en la pantall, tal como hacía Pokémon GO.

Los jugadores pueden elegir entre diversas armas, como pistolas, rifles o, incluso, un lanzacohetes para atacar a quien apunten con el objetivo de la cámara del móvil. Tras disparar, en la pantalla salen efectos de sangre y sonido como si la muerte fuera real.

La empresa desarrolladora del juego, Tigsel anima a los amantes de las armas a descargarse la aplicación, lo cual ha alarmado a gran parte de la población. Sin embargo, el juego ha sido clasificado como apto para todos los públicos por Pegi, la junta europea responsable de la clasificación de aplicaciones y videojuegos. De hecho, el propio creador mantiene que no es más que un juego para divertirse entre amigos y no tiene por qué considerarse un juego violento. «Puedo disparar en silencio a mi amigo y publicar un clip en línea - luego lo verá y me lo devolverá más tarde», aclara.