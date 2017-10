Compran unas zapatillas a una mujer sin hogar y se llevan una increíble sorpresa al dárselas MUNDO VIRAL La historia se ha convertido en viral y ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales LAS PROVINCIAS Lunes, 9 octubre 2017, 22:15

Sabrina Laffan y su hijo se han convertido en los protagonistas de la última historia viral. Fue la propia madre quien compartió lo sucedido con una cuenta de Facebook dedicada a la recopilación de historias virales, y fue publicada en esta red sociales donde corrió como la pólvora.

Todo comenzó cuando el hijo de Sabrina la llamó para que lo recogiera del colegio porque no se encontraba bien. Mientras iban en el coche de camino a casa se cruzaron con una mujer que caminaba por la calle. Arrastraba un carrito lleno de sus pertenencias, parecía no tener hogar y calzaba unos viejos zapatos de béisbol rotos en los pies. "Está caminando con zapatos rotos. Desearía tener dinero suficiente para comprar un par de zapatos a todos aquellos que no tienen", le dijo el hijo a su madre.

Y Sabrina no se lo pensó dos veces. Decidió conducir hasta una tienda de ropa y le dio dinero a su hijo para que le comprar dos pares. Él salió de la tienda con unas deportivas y unas botas, pues pensó que le harían falta cuando llegara el invierno. Después volvieron a donde estaba la mujer para darle los zapatos. Desde el coche en el que esperaba, la madre sacó una foto enternecedora cuando la mujer sin techo le dio un profundo abrazo a su hijo mientras lloraba. Cuando volvió al coche, el joven le explicó a su madre lo sucedido: "Mamá, hoy era su cumpleaños, estaba tan feliz..."

La historia ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, y la fotografía del momento ha sido alabada en redes sociales por usuarios de todas partes.