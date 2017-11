10 citas erróneamente atribuidas a personajes célebres que ellos nunca pronunciaron La red está plagada de citas falsas. Recopilamos algunas de las más compartidas para que no caigas en la trampa C. BENLLOCH Viernes, 10 noviembre 2017, 02:51

La publicación de una cita supuestamente pronunciada por el célebre Winston Churchill por parte Cristina Cifuentes ha desatado las bromas en la red. La presidenta del Partido Popular madrileño publicaba a través de su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al partido de Pablo Iglesias, una frase erróneamente atribuida en numerosas ocasiones a Winston Churchill que reza así: "Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas".

Sin embargo, Churchill nunca pronunció tales palabras, como aclaran desde Wikiquote. Las redes se han inundado de bromas, y numerosos internautas se han sumado a aportar un toque de humor a la situación inventando citas absurdas y atribuyéndolas sarcásticamente al mismo Churchill.

Y es que se ha convertido en algo común el hecho de utilizar citas de personajes o políticos célebres en la red, aunque el problema es que muchas de ellas son incorrectas, están mal atribuidas o directamente nunca existieron. Aprovechando el hilo, hemos recopilado algunas de estas falsas citas que se comparten habitualmente a través de la red.

1

«Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas» Winston Churchill

Esta cita ha sido en numerosas ocasiones falsamente atribuida a Winston Churchill, pero no hay constancia de que el británico pronunciara nunca estas palabras. Sin embargo no es la primera vez que esta cita aparece en la red relacionada con el famoso jefe de Estado. Y no es la única. Se ha convertido en algo tan común que la página web del Centro Winston Churchill cuenta ya con un apartado dedicado a desenmascarar estas falsas citas (en inglés).

También se le atribuye otra popular frase: "Si no eres liberal a los 25 años, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 35, no tienes cerebro", y que tampoco pronunció, como desmienten en la propia web oficial del mandatario.

2

«Más vale morir de pie que vivir de rodillas» 'Che' Guevara

Supuestamente pronunciada por Ernesto 'Che' Guevara, esta cita ha sido publicada numerosas veces en la red asociada a su nombre. Sin embargo, anteriormente fue atribuida a Emiliano Zapata, aunque bajo la fórmula "Prefiero morir de pie a vivir de rodillas". Lo que se sabe con certeza es que la frase fue originalmente pronunciada por Dolores Ibárruri, más conocida como 'La Pasionaria', en un discurso durante un gran mitin de solidaridad con el pueblo español celebrado en el velódromo de invierno, en París, el 8 de septiembre de 1936. Aunque la cita completa sería "El pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas", como recoge Wikiquote.

3

«Se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo» Abraham Lincoln

Interesante cita atribuida a Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos. Sin embargo también ha sido relacionada con el presidente número 35, John Fitzgerald Kennedy, en ambas ocasiones sin referencias o fuentes concretas. El hecho de que no se haya localizado dicha frase en diarios, memorias o discursos de estos políticos hace que no se pueda afirmar con seguridad, al menos por el momento, que fuera pronunciada por ninguno de ellos.

4

«El fin justifica los medios» Maquiavelo

Esta conocida frase es comúnmente atribuida al filósofo, escritor y estadista italiano Maquiavelo. Pero lo cierto es que esta popular máxima no existe literalmente en el famoso tratado político del autor italiano titulado 'El Príncipe' (1513). Sin embargo, se da por buena por considerarse equivalentes otras consideraciones mencionadas en el libro, como "haga, pues, el príncipe todo lo necesario para obtener y conservar el Estado, y los medios que utilice siempre serán juzgados honorables y alabados por todos". Según recoge Wikiquote, también se considera equivalente a otra referencia en 'El Príncipe', pero en un comentario de Napoleón Bonaparte que reza "¿Qué importa el camino, con tal de que se llegue?", en el capítulo VIII.

5

«Perdonen, señores, que no me levante» Groucho Marx

Ampliamente reconocida como epitafio de Groucho Marx, no es cierto que aparezca en su lápida en el Eden Memorial Park (San Fernando, California). En ella, como en muchas otras, solo se puede leer su nombre, y su fecha de nacimiento y muerte acompañadas de la estrella de David. Se dice -aunque no está corroborado que así fuera- que el cómico pidió a su familia que escribiera dicha cita en su lápida, y que sus familiares prefirieron no hacerlo.

6

«No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo» Voltaire

Aunque fiel al pensamiento del famoso escritor francés, la cita no pertenece a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. El escritor, historiador, filósofo y abogado del siglo XVIII nunca pronunció o escribió dichas palabras. La cita es en realidad de Evelyn Beatrice Hall, autora británica que escribió una biografía del filósofo en 1906 titulada 'Los amigos de Voltaire'. El libro, en formato de biografía anecdótica sobre el filósofo francés, cuenta su historia desde el prisma de 10 de sus contemporáneos. Quizá de ahí la confusión de que la frase que utilizó Hall en el libro y que pretendía ser un sumario del pensamiento y actitud de Voltaire, se confundiera con una cita textual del autor francés.

7

«Conócete a ti mismo» Sócrates

Falsamente atribuida al filósofo y pensador griego Sócrates. Los historiadores la relacionan con el Oráculo de Delfos, donde se dice que la inscripción se encontraba en la entrada al lugar de consulta a los dioses en el templo sagrado dedicado, principalmente, al adios Apolo.

8

«El Estado, soy yo» Louis XIV

Ampliamente conocida por haber sido supuestamente pronunciada por Louis XIV, rey de Francia durante gran parte del siglo XVII, también conocido como 'El Rey Sol' o 'Luis el Grande'. Aunque numerosos historiadores reconocen que probablemente sea apócrifa. Cuenta la tradición que en 1655 mientras el soberano estaba de cacería, el Parlamento se reunió a sus espaldas. Al enterarse, el rey acudió rápidamente e interrumpió súbitamente pronunciando tajantemente la frase: "L'État, c'est moi" (El Estado, soy yo). Sin embargo varios historiadores dudan sobre la veracidad de la anécdota, ya que en ese momento el Louis XIV tan solo tenía 17 años, y era demasiado joven para imponerse. En cualquier caso, aunque quizá no pueda considerarse una cita, sí se la reconoce ampliamente como frase célebre en relación a su figura.

9

«Sé el cambio que quieres ver en el mundo» Mahatma Gandhi

Aunque en numerosas ocasiones ha sido compartida en la red junto a la imagen del Mahatma Gandhi, la cita es falsa. Tal y como explica Brian Morton, periodista de 'The New York Times', es probable que esta frase se haya atribuido al histórico pacifista debido a su similitud con un mensaje que sí escribió: "Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían. Cuando un hombre cambia su propia naturaleza, también lo hace la actitud del mundo… No necesitamos esperar a ver qué hacen los demás". Por el contrario, las palabras que se le atribuyen suenan más a eslogan publicitario que a algo que él diría.

10

«Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados» Albert Einstein

Aunque se atribuye comúnmente a Albert Einstein, lo cierto es que no existen pruebas de que sea cierta. De hecho, Einstein no es la primera figura célebre con la que se la ha relacionado, pues ya había aparecido asociada a nombres famosos como Mark Twain o Benjamin Franklin.