¿Qué fue de la chica que cayó del acantilado en uno de los vídeos más virales? MUNDO VIRAL Las imágenes dieron la vuelta al mundo el pasado verano. Ahora el autor del vídeo revela la identidad de la joven y qué ocurrió con ella C. BENLLOCH Jueves, 27 julio 2017, 19:42

El vídeo que se hizo tan viral el verano pasado en el que se observaba a una mujer cayendo por un acantilado en las costas en Mallorca dio mucho que hablar. Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, fueron grabadas por un amigo, que captó el momento exacto en que la joven resbalaba cerca del borde, perdía el equilibrio y caía al agua desde una altura considerable. Un año después, el autor del vídeo ha desvelado la identidad de la chica y qué ocurrió con ella después del accidente.

El responsable de las imágenes es Alexander Tikhomirov, y ha decidido contar lo sucedido un año más tarde, después de en las redes sociales se especulara sobre lo que le había ocurrido a la joven tras su caída. Mientras algunos aseguraban que había resultado herida de gravedad, otros llegaron a afirmar que había fallecido por el impacto. Tikhomirov ha querido desmentir las falsas afirmaciones, y ha desvelado que la chica es Mary Shum, una modelo rusa que es además su ex mujer, con la que tiene un hijo en común.

Mary cayó de una altura de cerca de tres metros, aunque Tikhomirov ha explicado que no sufrió heridas graves. Según recoge el diario 'New York Post', Mary fue trasladada al hospital, donde confirmaron que no había sufrido ninguna fractura, y aunque estuvo unos días sin poder andar debido al golpe sufrido en pies y espalda, se recuperó sin problemas.

Tikhomirov también ha revelado el nombre del joven que retiró la pierna a la que intentaba agarrarse Mary, y ha explicado que no quitó la pierna porque quería que cayera, sino porque todo sucedió en un segundo y no llegó ni a entender qué pasaba. El chico en cuestión e llama Jay Alvarrez, y Tikhomirov ha revelado que Mary no le guarda ningún rencor.