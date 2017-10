La carta viral de consejos de una madre a su hija Las reacciones al mensaje no se han hecho esperar. Mientras que algunos de los consejos han sido alabados, otros han sido duramente criticados LAS PROVINCIAS Domingo, 8 octubre 2017, 22:36

'A mi hija' es el título de esta carta que ha escrito una madre dirigida a su hija pequeña antes de comenzar su primer día de colegio. El mensaje, que trata de dar confianza a la menor, se ha convertido en viral, desencadenando todo tipo de reacciones, tanto de alabanzas como de críticas.

La carta reza así:

"No te disculpes cuando te tropieces con alguien.

No digas “siento ser una carga”. No eres una carga. Eres una persona con pensamientos y sentimientos que merece respeto.

No pienses en por qué no puedes salir con un tipo con el que no quieres salir. No le debes a nadie una explicación. Un simple no gracias” debe ser aceptable.

No pienses de más cuando estás comiendo delante de la gente. Si tienes hambre, come y come lo que quieras. Si quieres pizza, no te pidas una ensalada sólo porque hay otras personas alrededor. Pide la maldita pizza.

No te dejes el pelo largo para hacer feliz a otra persona.

No te pongas un vestido si no quieres.

No te quedes en casa porque no tienes a nadie con quien salir. Llévate a ti misma. Ten experiencias por ti misma y para ti misma.

No contengas las lágrimas. Llorar significa que estás sintiendo algo que necesitas sacar. No es una debilidad. Es ser humano.

No sonrías porque alguien te dijo que lo hicieras.

No tengas miedo de reírte de tus propias bromas.

No digas “sí” para ser cortés. Di “no” porque es tu vida.

No escondas tus opiniones. Habla y habla en voz alta. Tú tienes que ser escuchada.

No te disculpes por ser quien eres. Sé valiente, audaz y hermosa. No te disculpes."

Según explico la autora y bloguera de Portland, Toni Hammer, a Huffington Post, decidió dar algunos consejos a su hija para prepararla para su primer día de colegio. El objetivo era que no tuviera la misma experiencia que ella cuando era pequeña. "Sé que encontrará gente que tratará de hacerla sentir menos que los demás, y quiero que se enfrente con más confianza de la que tuve yo a su edad", reconocía.

Las reacciones al mensaje no se han hecho esperar. Mientras que algunos de los consejos han sido alabados, otros han sido duramente criticados como el que recomienda a su hija no disculparse cuando se tropiece con alguien.