«No cariño, tú no eres español», el emotivo texto viral de una joven ante la situación en Cataluña Deja de lado la política, plasmando España en todo tipo de conceptos: desde sus comunidades y la belleza que radica en sus rasgos diferenciales, la forma de ser de sus habitantes o su gastronomía C. BENLLOCH Jueves, 5 octubre 2017, 22:46

Estos días la tensión por la situación en Cataluña está llegando a su punto más alto. Esto ha provocado reacciones de todo tipo, aunque en redes sociales los reproches y los mensajes de odio han sido, por desgracia, la voz cantante. Sin embargo, una joven decidió publicar un texto de tinte totalmente diferente. En él expresa lo que para ella significa ser español, un mensaje que ha conseguido sacar una sonrisa a más de uno y que se ha convertido en viral después de ser compartido más de 250.000 veces.

La joven, llamada Laura, deja claro que para ella ser español nada tiene que ver con "llevar la bandera", sino que es algo mucho mas profundo. "Ser español no es llevar la bandera, ni gritar como un berraco frases de odio que espero que no sientas. Tampoco lo es ponerse una pulserita en la muñeca, ni cantar el cara al sol", sostiene en su publicación. Según explicó a 'Verne', decidió escribir el texto después de tener una conversación con un amigo de ideología contraria, durante la cual notó que les resultaba "imposible no pasar la opinión del otro por el filtro de la etiqueta política". La joven se dio cuenta de que ser español se había convertido en un concepto politizado, por lo que decidió "humanizarlo un poco", cuenta.

En el texto, España se plasma en todo tipo de conceptos, desde su relieve, con sus montañas y sus playas, sus comunidades y la belleza que radica en sus rasgos diferenciales, la forma de ser de sus habitantes, abierta y amable o su rica gastronomía, entre otros. Hasta menciona los desastres naturales que han azotado el país. El mensaje de unión ha cosechado miles de respuestas alabando su contenido, y ya había sido compartido por más de 250.000 personas en el momento de redacción de este artículo.