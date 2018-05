Las búsquedas en Google revelan que los españoles queremos más a mamá que a papá Según un estudio de AgenciaSEO.eu, los usuarios invierten más tiempo en el buscador para encontrar el regalo perfecto para el Día de la Madre LAS PROVINCIAS Jueves, 3 mayo 2018, 20:37

Con motivo del Día de la Madre en España, AgenciaSEO.eu ha realizado un estudio del que se desprende que los españoles se preocupan más en buscar un detalle para las madres que para los padres en su día más especial.

Este estudio, cuyos datos se han obtenido de los resultados de búsqueda de Google en España durante el 2017, se centra en dos fechas clave del calendario nacional: el Día del Padre, una festividad que se celebra todos los 19 de marzo, y el Día de la Madre, que se vive cada primer domingo de mayo y que es, de las dos celebraciones, con la que los españoles están más comprometidos y para la que invierten más tiempo en buscar en Internet.

Cuatro meses de búsqueda intensa para el regalo de las madres

En el estudio realizado por la agencia de marketing y de posicionamiento web, y que analiza el comportamiento que tienen los usuarios en Internet con cada una de las dos festividades, se observa que a lo largo de 2017 las búsquedas relacionadas con el Día de la Madre alcanzaron una media de 20.000 búsquedas al mes, aumentando progresivamente durante los meses de febrero con 57.000 búsquedas, marzo con 128.000, abril con 783.000 y llegando al pico más alto durante el mes de mayo, con un total de 3.320.000 búsquedas. Una búsqueda realmente significativa teniendo en cuenta que se celebra el primer fin de semana de mes.

Sin embargo, las búsquedas que se relacionan con la festividad del Día del Padre, aunque también alcanzaron durante el pasado año una media de 20.000 búsquedas mensuales, sólo tuvieron una crecida importante durante los meses de febrero, con 174.000 búsquedas y de marzo con 3.245.000 búsquedas.

Esto significa que, durante 2017, los usuarios estuvieron más de cuatro meses buscando ideas e inspiración para el regalo de la madre mientras que para el regalo del padre, un par de meses fueron suficientes para acertar con el detalle.

Los términos más buscados

El estudio también nos muestra qué términos se teclearon más en Google para encontrar respuestas ante cada celebración. Por tanto, las palabras más tecleadas cada mes por los usuarios durante 2017 fueron:

DÍA DE LA MADRE:

- día de la madre (256.000)

- regalos día de la madre (27.100)

- once día de la madre (22.200)

DÍA DEL PADRE:

- día del padre (165.000)

- regalos día del padre (18.100)

- once día del padre (22.200)

Cabe destacar que el término 'día de la madre' consiguió casi el doble de búsquedas durante todo el año respecto al término 'día del padre' y, por tanto, más búsquedas para encontrar ideas ante qué regalar.

El Extra que lanza la ONCE para ambas citas, y que ocupa la tercera posición del ranking, es una oportunidad que no todo el mundo quiere dejar escapar para poder hacer realidad los sueños de los padres y, por qué no, también de los hijos.

Las búsquedas más curiosas y los regalos más vendidos

El equipo de AgenciaSEO.eu también ha querido resaltar algunas de las búsquedas más curiosas que se realizaron durante el pasado año respecto a las festividades más familiares que se celebran en España.

Cuándo es el día de la madre (14.800): con tantas fechas importantes en el calendario, hay algunos olvidadizos que tienen que recurrir a Google para asegurarse que no llegan tarde al día.

Felicitaciones día de la madre (8.100): no todos los regalos tienen que ser materiales para hacer feliz a una madre. Hay quienes prefieren demostrar su amor a través de otro tipo de mensajes.

Manualidades día de la madre (2.900): muchos usuarios son los que se adentran en el mundo de las manualidades con la intención de sorprender a las madres con un regalo personal que no deje indiferente a nadie.

Regalos originales el día de la madre (1.900): al teclear esta frase en Google los resultados que muestra el buscador son de 684.000 así que nada mejor que coger papel y lápiz para apuntar las mejores ideas.

Regalos para padres primerizos (1.000): muchos son los e-commerce, como Mr. Wonderful, que tienen entre sus categorías regalos para padres primerizos. Y es que ya se sabe que las primeras veces siempre son especiales.

Día de la madre 2018 (4.400): los hay que son muy previsores y ya empezaron en 2017 a buscar ideas de regalos para este año. Una manera perfecta de no llegar nunca tarde y de poder aprovechar posibles ofertas o descuentos del tan ansiado regalo.

Por otra parte, según ha podido comprobar el equipo de AgenciaSEO.eu, dos de los e-commerce más importantes de España como son Amazon y El Corte Inglés, tienen secciones dedicadas exclusivamente al Día de la Madre, donde aparecen categorías de regalos con las que seguro se puede acertar.

En este sentido, no pueden faltar clásicos como artículos de moda, cuidado personal, electrónica, libros, música, accesorios deportivos... Así como regalos originales como los de Mr. Wonderful, con mensajes con los que recordar cada mañana el inmenso amor de los hijos.

Los españoles, preocupados en hacer sonreír a los suyos

Como se ha argumentado, el Día de la Madre se ha convertido en la celebración familiar en la que los usuarios invierten más tiempo realizando búsquedas con las que poder inspirarse, un dato que pueden aprovechar muchos e-commerce para potenciar mejor y con más antelación dicha fecha. Una prueba para comprobar esto es teclear en Google 'día de la madre' y 'día del padre' y ver los resultados que te ofrece. Cerca de 1.890.000 para la primera, mientras que aproximadamente 1.170.000 para la segunda.

El Día de la madre lidera el podio, pero de lo que no cabe duda, es que los españoles se preocupan por hacer sonreír a mamá y a papá en un día tan especial para ellos, y para todos.