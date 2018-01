Las bromas inundan la red por lo que muestra Google Maps al lado de un hospital de Málaga MUNDO VIRAL Todo comenzó cuando un usuario de la red social descubrió lo que denominó «un oasis de honestidad brutal» C. B. Jueves, 11 enero 2018, 20:07

Twitter se han llenado de bromas y comentarios debido a un rótulo que aparecía en Google Maps junto al Hospital Materno Infantil de Málaga. Todo comenzó cuando un usuario de la red social descubrió lo que denominó "un oasis de honestidad brutal": se trata de un aparcamiento que se encuentra muy cerca del hospital, concretamente en la avenida Simón Bolívar, y cuyo rótulo en la versión cartográfica de Maps era "Aparcamiento gratuito gestionado ilegalmente". Algunos medios como el Huffington Post pudieron comprobar que el rótulo al que hacía referencia el usuario era real.

He encontrado un oasis de honestidad brutal en Google Maps. En Málaga junto al Hospital Materno. pic.twitter.com/ZGFsibK790 — Víctor García Glez. (@Uvejeje) 8 de enero de 2018

El usuario en cuestión publicó una captura de su hallazgo, que no está relacionado con el hospital, y como era de esperar las bromas y los comentarios no tardaron en llegar. Otro usuario se apresuró a comentar que no era el único: en el lado opuesto del hospital había otro rótulo que especificaba exactamente lo mismo.

Ese es el que está arriba pero lo gracioso es que hay otro, justo al lado derecho del hospital. pic.twitter.com/SarQt23HxN — Karambit (@adrypatolavida) 9 de enero de 2018

Una start-up gorrilla. — O Mulo (@MagnificoElMulo) 9 de enero de 2018

deberíamos de poner esto en todos los aparcamientos donde hay gorrillas a ver si a @pacodelatorrep se le cae la cara de vergüenza — ℕ∅∈ℓ (@stagiraswarrior) 9 de enero de 2018

Jajajaja WTF — Kuprafire (@Jakare94) 9 de enero de 2018

Ostras!! Pensaba que era coña y lo he buscado: https://t.co/owHCz2VcVc

Y encima, con la @guardiacivil a la vuelta de la esquina!! — Jose M. (@josemasan) 10 de enero de 2018

Lo peor es que es cierto, es gratuito pero hay peña que te exige pagar para aparcar, igual que hay gente intimidando para que les des limosnas en la puerta, y no, la GC que está al lado, no hace nada. Tampoco es su competencia dentro de la ciudad. — 💪 InVictor Zurita (@VictorJZurita) 9 de enero de 2018

Se paga por poner el coche en doble fila, y le das las llaves al hombre que lo mueve si molesta. — Juan_Del (@Juan_Del) 10 de enero de 2018

Es verdad!, lo he buscado!🤣🤣🤣🤣 — Gonzalo (@GonzaloPerez74) 9 de enero de 2018

Ambos rótulos ya ha sido eliminados y ahora tan puede verse otro, que estaba ubicado junto al segundo, y que solo reza "Aparcamiento".