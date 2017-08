Barrio Sésamo lanza una versión de 'Despacito' sobre un pato de goma Youtube La banda de Epi y Blas protagoniza la 'cover' del éxito de Luis Fonsi LAS PROVINCIAS Jueves, 24 agosto 2017, 13:26

Los gomaespumosos personajes de Barrio Sésamo han sacado a la luz su propia versión del pegadizo hit del verano 'Despacito' de Luis Fonsi en la que la frase del estribillo se convierte en "El Patito".

La letra hace una profunda reflexión sobre el sonido que emite un patito de goma que Epi encuentra en la arena. Entre el inglés y el español, esta cover es igual de pegadiza que la original, por suerte o por desgracia.

"Oh no, otra vez esta canción no", dice Blas reproduciendo lo que muchos piensan cada vez que suenan los primeros acordes. Aunque hay que reconocer que también son los mismos que acaban tarareándola en secreto.