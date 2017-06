El ayuntamiento de este pueblo ha prohibido hacer fotografías Desde el consistorio han decidido que aquellos que tomen instantáneas del pueblo o sus bonitos paisajes serán castigados con una multa C. B. Lunes, 19 junio 2017, 20:47

La prohibición de sacar fotografías ha traspasado museos o exposiciones para extenderse a pueblos enteros. Aunque puede parecer extraño, el ayuntamiento de un pueblo suizo llamado Bergün ha prohibido a los turistas hacer fotografías del mismo y compartirlas en redes sociales.

El ayuntamiento de la localidad ha emitido un documento en el que explica las razones de la nueva prohibición, que entró en vigor el pasado miércoles. Según recoge el documento, el lugar es tan hermoso que puede provocar la infidelidad entre quienes no puedan visitarlo si ven imágenes en redes sociales. Aseguran en el comunicado que "está científicamente demostrado" que en las redes sociales las fotos "de lugares preciosos en vacaciones hacen sentirse infelices a muchos porque no pueden estar allí".

Desde el ayuntamiento de Bergün sostienen que no quieren que la gente fuera de la comunidad se sienta "infeliz" por ver imágenes de ese lugar y no poder ir, por lo que solicitan que no tomen imágenes a quienes visitan el pueblo. "Invitamos cordialmente a los turistas a visitar Bergün para experimentarlo por sí mismos", declaró el presidente de la comuna Peter Nicolay.

La multa por tomar y compartir imágenes del lugar es de 5 francos suizos, según las autoridades. "El presidente Peter Nicolay pide a todos los habitantes y visitantes que respeten la prohibición y que disfruten del paisaje único de Bergün con sus propios ojos".