Arden las redes sociales por el «kit de herramientas para señoras» Este conjunto de herramientas «dirigido a señoras» ha provocado la indignación de muchas mujeres que han expresado sus quejas en Internet C. B. Viernes, 11 agosto 2017, 19:50

Las redes sociales están que arden debido a un producto a la venta a través de Internet que se define como "para señoras". Se trata de un juego de herramientas que puede adquirirse a través de la plataforma de venta Amazon. Este conjunto contiene 103 piezas y una bolsa, que especifica que "va dirigido a señoras" ya que todos los elementos van combinados en color rosa. El set incluye alicates, llave inglesa, destornilladores, martillo, metro o cutter, entre otros.

En la descripción de artículo aseguran que es "ideal para mantener y reparar las tareas del hogar", y se titula "Juego de Herramientas de Señora". Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este producto y las críticas no se han hecho esperar. Varias mujeres han publicado su protesta a través de la red, la mayoría en tono humorístico e irónico. "Entonces, ¿hasta ahora he estado utilizando herramientas de hombre? No sé cómo he podido manejarlas", escribe una usuaria de Twitter. "¡POR FIN LO HAN INVENTADO! Llevo años esperando para colgar un cuadro porque no encontraba las herramientas adecuadas", ironiza otra internauta.