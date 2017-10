Aplaudir al presidente: la app que ha acumulado más de 400 millones de partidas en una sola noche MUNDO VIRAL 'Clap for Xi Jinping' ha resultado ser todo un éxito de descargas, pese a que sus funciones son limitadas y hasta pueden parecer absurdas C. B. Martes, 31 octubre 2017, 14:28

No es la primera vez que ocurre, ni será la última. El universo de las aplicaciones móviles y sus éxitos es todo un misterio, y es que algunas apps que algunos les parecen "absurdas" a otros les encantan. Por eso algunas cosechan éxitos que parecían imposibles mientras que otras, aunque cuenten con funciones interesantes, resultan fracasos absolutos. Un nuevo ejemplo de esto es la reciente app 'Clap for Xi Jinping', un nuevo juego para smartphones que llega de la mano de Tencent, el popular desarrollador chino propietario de 'WeChat', y cuyo objetivo no es otro que aplaudir al presidente de China.

Aplaudir al presidente

El juego consiste básicamente en ver un discurso del presidente chino, Xi Jinping, y cuando éste termina el usuario cuenta con 20 segundos para "aplaudir" al presidente. El objetivo es aplaudir lo máximo posible, algo que se realiza dando pequeños y reiterados toques con el dedo sobre la pantalla del smartphone.

Sí, aunque parezca mentira, ese es el único objetivo del juego. Pero más sorprendente todavía resulta el éxito cosechado por la aplicación. Tal y como recogen medios como la 'BBC','The NY Times' o 'Fortune', se estrenó el pasado 18 de octubre, día del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, dónde el presidente realizó un discurso que ha logró alcanzar los 400 millones de partidas en el juego en tan solo una noche. En menos de 24 horas se registraron más de mil millones de aplausos al presidente a través de la app. Seguro que muchos presidentes estarían encantados de recibir esa cantidad de aplausos en la vida real.