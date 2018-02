Un anónimo le hace una donación económica mientras dormía en el tren La beneficiada es una joven británica que había mantenido una conversación telefónica con su madre explicándole que estaba atravesando una difícil situación económica REDACCIÓN Viernes, 2 febrero 2018, 01:23

Ella Johannessen, una joven estudiante británica, ha decidido compartir a través de su cuenta de Facebook una bonita anécdota que le ha ocurrido en el transporte público con el objetivo de encontrar al otro protagonista de la misma. La historia, ha resultado tan emotivoa que son ya más de 7.000 las personas que han compartido el post de Ella.

La estudiante trata de localizar al donante anónimo que tuvo un bonito detalle de generosidad con ella tal y como comenta en la red social: «El pasado 27 de enero a las 14:52 subí al tren de Virgin Coast East que va de Londres King Cross a Leeds. Tomé asiento y llamé por teléfono a mi madre. Me sentía estresada y preocupada por mi situación económica, tratando de averiguar qué había ocurrido con 35 libras que me habían transferido; y hablé con ella sobre el poco dinero que me quedaba».

Tras conversar con su madre, Ella decidió aprovechar el viaje para echar una siesta. Al despertar, media hora más tarde, se encontró con una sorpresa que le arrancó lágrimas de emoción. En su regazo había varios billetes, una suma total de 100 libras (algo más de 113 euros). Alguien había escuchado su conversación y había comprendido el motivo de su disgusto. Sin mediar palabra, sin dejarle siquiera una nota, esa persona decidió hacerle un donativo para aliviar sus finanzas y su preocupación.

«Empecé a llorar, porque me sentí increíblemente agradecida por la amabilidad de alguien que ni siquiera conozco», confiesa la universitaria. «El último año y medio ha sido terrible para mí. He perdido a mi padre y también a mis abuelos, pero esto me ha recordado que hay bondad y gente buena en el mundo», añade Ella. El dinero no le alcanzará más que para resolver sus urgencias a corto plazo, pero el gesto ha sido una inyección de alegría en el corazón de la británica, de 23 años de edad.

Por eso ha pedido a todo el mundo que comparta su publicación de Facebook, con la esperanza de que el autor o autora de la donación anónima llegue a verla. «Prometo seguir transmitiendo su bondad. Me gustaría darle las gracias a la persona que me hizo este regalo. Espero que llegue a ver esto», concluye la estudiante. Las posibilidades de que consiga llegar a su benefactor son cada vez más grandes, porque la historia se ha hecho viral. Más de 9.500 'likes' después, quizá el inesperado mecenas sonría al revisar su muro de Facebook.