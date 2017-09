Los actores de 'Juego de Tronos' le ponen música al rodaje de la serie Kristofer Hivju interpreta a Tormund en Juego de Tronos. / LP Así podría ser la banda sonora interpretada por algunos de tus personajes favoritos TAMARA VILLENA Valencia Viernes, 1 septiembre 2017, 18:54

Justo cuando aún tratas de recobrarte del impactante final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', algunos de los actores de la serie nos amenizan la espera hasta la próxima entrega de la producción formando una improvisada banda de música.

El actor que interpreta al salvaje Tormund, Kristofer Hivju, ha decidido colgar en su cuenta de Instagram una muestra de lo bien que se lo pasa el equipo entre toma y toma. Mientras grababan la misión suicida del penúltimo episodio de la séptima temporada, Iain Glen (Ser Jorah Mormont), Richard Dormer (Beric Dondarrion) y Rory McCann (Sandor Clegane) y el propio Hivju tuvieron tiempo para desconectar de la intensa trama con una improvisada interpretación musical de 'I hope I don’t fall in love with you' de Tom Waits.

El pelirrojo publicó el video junto a la frase: «La hermandad sin bajos. Este es nuestro último hit 'Himno del final de la séptima temporada'. En la guitarra #IainGlen. En el ukelele #RichardDormer, y en los coros el Señor #RoryMcCann y yo! Nuestro nuevo álbum se llama: ¿Qué nos depara el destino?».