Este repartidor de pizza se ha hecho famoso en la red al realizar una complicada entrega

La dedicación a su trabajo de este repartidor de pizza ha provocado que haya hecho famoso en la red. La historia de cómo entregó una pizza a su cliente en un tren se ha convertido en viral, dando la vuelta al mundo a través de Internet.

Era la hora de comer, y a Mitch Katz empezó a entrarle hambre. Algo poco práctico, puesto que se encontraba a bordo de un tren salido de Amtrak con destino Washington DC que se había detenido a mitad de trayecto. Katz y el resto de pasajeros llevaban más de una hora en el tren, parado en mitad de la vía, al parecer debido a una emergencia mecánica, esperando a que reanudara la marcha.

El hambre empezó a pesar, y a Mitch no se le ocurrió una mejor idea que probar suerte y pedir una pizza "a domicilio". Y tuvo suerte, pues el repartidor que le tocó se dejó la piel para que Mitch pudiera saciar su hambre. El repartidor de Dom's Pizza, pizza en mano, atravesó un terraplén, recorrió las vías corriendo y le entregó el pedido a su cliente. El momento de la entrega fue recogido en vídeo y publicado en la redes sociales, donde ha sido comentado y compartido miles de veces.

