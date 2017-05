Los deportes más absurdos del mundo

Aunque pueda parecerlo, no, no son bromas. Algunos deportes, como practicar baloncesto en burro, realmente existen y cuentan con gente que los practica. Esta lista recopila algunos de ellos: deportes que parecen desafiar la lógica o la concepción tradicional de los mismos. Involucran animales, planchas, letrinas, calabazas o los dedos de los pies. Como era de esperar, ninguno de ellos cuenta con una liga oficial, pero hay algo que seguro no les falta: originalidad.

Baloncesto en burro

Aparentemente inventado durante la Gran Depresión de Estados Unidos durante los años 30, sigue siendo popular en algunas zonas del país. Se juega por equipos de cinco personas, cuatro de ellas sentadas sobre un burro mientras que la quinta solo puede desplazarse cuando su equipo marca un punto para coger el balón. Las que montan los burros son las encargadas de encestar. Los partidos duran 40 minutos.

Cargar a la pareja

Se practica en Finlandia, y aparentemente está basado en la leyenda de Herkko Rosvo-Ronkainen, también conocido como "Ronkainen el ladrón". Cuenta la leyenda que Ronkainen y sus hombres saqueaban pueblos en los que robaban comida y mujeres, que cargaban a sus espaldas y salían corriendo.

De ahí este extraño deporte, que consiste en que los hombres deben cargar a una mujer a sus espaldas por una carrera de obstáculos. La primera pareja que llega a la meta es la ganadora. En Finlandia se celebra el campeonato mundial de este deporte, donde el ganador recibe como premio cerveza por el peso equivalente al de la mujer.

Planchado extremo

Este deporte llega desde Reino Unido, donde al parecer en los años 90 un hombre llamado Phil Shaw -conocido también como "Steam"-, llegó a casa y se encontró con que tenía mucha ropa para planchar. En ese momento, como la idea de pasar la tarde planchando le aburría, decidió añadir un poco de emoción al asunto. Cogió la ropa y la plancha y se dirigió a un acantilado, donde se puso a planchar. Parece que nació así este deporte, que se basa en planchar en lugares extremos.

Para practicarlo solo se necesita una tabla de planchar, una plancha y ropa. El resto depende de cada personas y de dónde decida ir a planchar. Se puede hacer en el bosque, en lugares públicos o en lo alto de montañas o edificios. No hay límites sobre donde se puede practicar, aunque en el campeonato mundial de este deporte se juzgó a los participante por su creatividad a la hora de escoger el lugar y por la calidad del planchado, teniendo en cuenta las arrugas presentes en la ropa.

Carreras de letrinas

¿Puede una letrina convertirse en deporte? La respuesta, para algunos, parece ser sí. Y es que este deporte se ha practicado durante años en Estados Unidos, más específicamente en Nevada, donde se celebran los campeonatos mundiales de carreras de letrinas. El ayuntamiento prohibió las letrinas en la ciudad, por lo que los habitantes salieron a la calle con ellas encima a modo de protesta.

Ahora se ha convertido en deporte. Se compite por equipos de tres personas, dos de ellas son las encargadas de cargar las letrinas mientras que el tercero se sienta en su interior. Según las reglas, las letrinas deben contar con un inodoro y un dispensador de papel higiénico. El primer equipo que termina el recorrido es el ganador.

«Encantamiento» de gusanos

Comenzó como una peculiar forma de recaudar dinero durante los años 80 en Reino Unido. El funcionamiento es sencillo: se asigna una parcela de tierra a cada participante, que debe "encantar" a los gusanos presentes en esa parcela para que salgan a la superficie. Se ayudan de una especie de rastrillo u horca, que meten dentro de la tierra mientras la golpean con una varilla. La persona o equipo que logre que una mayor cantidad de gusanos salgan a la superficie gana el primer premio, mientras que el segundo es para la persona o equipo que haya conseguido el gusano de mayor tamaño.

Fútbol americano en monociclo

Originario de Texas, en Estados Unidos, donde el fútbol americano es casi una religión, este extraño deporte demuestra que allí opinan que "cuánto más fútbol, del tipo que sea, mejor". Se inventó en 2007, y consiste en jugar a fútbol americano pero montado en monociclo. Las reglas son muy parecidas a las del fútbol americano tradicional, a excepción de que solo se pueden marcar puntos si se está sobre el monociclo. Se necesitan marcar 6 puntos para un touchdown, y los partidos cuentan con 4 intervalos. El equipo que consigue más puntos es el ganador.

Lucha de dedos gordos... del pie

Empezó en 1974 en Wetton, Starffordshire, Reino Unido, al parecer inventado por un grupo de amigos que se encontraba en un bar lamentando que su país no producía campeones del mundo en los deportes. Para solucionar este problema decidieron inventar un nuevo deporte, y esto fue lo que crearon.

El funcionamiento es parecido a un pulso de dedos, salvo porque se realiza con los dedos de los pies. Antes de comenzar, los dedos de ambos jugadores deben ser examinados por personal de enfermería para garantizar que no se ha realizado ningún tipo de intervención que pueda dar ventaja sobre el oponente. Una vez realizado el chequeo, se entrelaza el dedo gordo con el del oponente y comienza el pulso.

Goanna Pulling

Se practica en Australia, y no es más que una nueva forma de practicar el famoso juego de la soga. En vez de ser dos equipos, uno en cada extremo, estirando de la cuerda para hacer el contrario sobrepase una línea, en este caso son solo dos personas y no utilizan sus manos, sino su cabeza, para conseguir que su adversario cruce una línea. Esto se consigue gracias a una especie de arnés que se coloca en la cabeza de ambos jugadores, que se sitúan a cuatro patas y tiran hacia sí mismos para conseguir mover al contrincante.

Chess Boxing

El chess boxing o ajedrez boxeo, es un deporte híbrido que combina el ajedrez y el boxeo. El concepto de este deporte había sido imaginado en 1992 por el dibujante de cómics Enki Bilal. Fue Iepe Rubingh quien llevó el concepto a la práctica en la primavera del 2005. Este deporte está controlado por la Organización Mundial de Ajedrez Boxeo (WCBO, por sus siglas en inglés), y ya ha contado con varios campeonatos mundiales.

Según las reglas, un encuentro entre 2 oponentes consiste en 11 rounds durante los que se alterna entre el boxeo y el ajedrez, empezando con 4 minutos de partida de ajedrez y seguido por 2 minutos de boxeo. Entre cada round hay una pausa de un minuto, durante las cuales los competidores cambian su vestimenta. La modalidad de ajedrez es la blitz, en las cuales los competidores disponen un total de 12 minutos. Los competidores pueden ganar por nocaut (situación en la que queda un pugilista, en el boxeo, luego de recibir un golpe que le impide seguir la pelea), jaque mate durante la partida de ajedrez o una decisión tomada por los jueces cuando los 12 minutos de un oponente se han terminado.