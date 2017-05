El veterinario que canta a sus pacientes

Los animales del Fox Hollow Animal Hospital, un hospital veterinario de Colorado, Estados Unidos, tienen la suerte de poder contar con el doctor Ross Henderson, tanto en la sala de operaciones como en la de recuperación.

Un vídeo compartido en la página de Facebook del hospital veterinario, y que ha conquistado a miles de usuarios en la red social, es el mejor ejemplo a lo que nos referimos arriba. En él, se puede ver a Henderson cantando y tocando con la guitarra el famoso tema de Elvis Presley 'Can't help falling in love', tratando de calmar a un cachorro que acababa de ser sometido a cirugía.

Después de una operación, y de la anestesia, los animales pueden presentar un estado de ansiedad lógico, dadas las circunstancias: acaban de despertar de un largo sueño y no saben dónde ni por qué están donde están, y tampoco por qué les duele la zona trabajada. "Ruby estaba correteando y saltando en la jaula, gimiendo", dijo Henderson a The Dodo. "Yo tenía mi guitarra a mano, así que me puse a cantar para ella. Enseguida se calmó y posó su cabeza sobre mi regazo", explicó.