La Policía Nacional alerta de un nuevo bulo sobre Whatsapp

Un nuevo bulo sobre la popular aplicación de mensajería instantánea está circulando entre sus usuarios. Después de que este pasado miércoles, la red de Whatsapp cayera a nivel mundial imposibilitando a sus usuarios utilizar la app, ahora llegan los mensajes que aseguran que solo quedan unas pocas cuentas disponibles en la plataforma. Pero, como era de esperar, esto no es cierto. La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales de este nuevo bulo que está corriendo como la pólvora entre los internautas.

El mensaje viene supuestamente firmado por un directivo de Whatsapp, y asegura que tan solo quedan 530 cuentas disponibles en la app. Esta es una reproducción textual del falso mensaje, con errores ortográficos incluidos: "Hola, soy German Menafre director de whatsapp, este mensaje es para informar a todos nuestros usuarios que sólo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos, y que nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema.

Necesitamos que nuestros usuarios activos reenvien este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilizan WhatsApp, si usted no envía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos. El símbolo de actualización automática en su SmartPhone, aparecera con la transmisión de este mensaje. Su SmartPhone se actualizará dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo diseño, un nuevo color para el chat y su icono pasará de ser verde a azul. Whatsapp pasará a tarifa de pago a menos que seas un usuario frecuente. Si tienes al menos 10 contactos envía este sms y el logotipo se convertirá en rojo para indicar que eres un usuario frecuente Mañana empiezan a cobrar los mensajes por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvía este mensaje a mas de 9 personas de tus contactos y te será gratuito de por vida fíjate y se pondrá azul la pelotita de arriba".

También se han reportado mensajes similares con una pequeña diferencia, el firmante. En otras versiones el nombre propio del supuesto directivo puede ser diferente, por lo que podría ser que reciban un mensaje que sustituya 'German Menafre' por 'Karelis Hernández' u otro nombre propio.

Desconfía de este tipo de mensajes

Como podemos observar, encontramos erratas tan simples como 'whatsapp' sin mayúsculas, 'reenvien' sin tilde en la 'i', falta de comas en el texto, ninguna organización en párrafos, repetición de palabras en la misma oración... etc. No es la primera vez que aparece este bulo, que ya recorrió la red hace siete años. La Policía Nacional ha alertado de la falsedad de esta información, y ha instado a quienes reciban este mensaje a que no lo reenvíen para no contribuir a su expansión.