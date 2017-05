Facebook ya te permite dar las 'gracias' a una publicación

Facebook ha incorporado varias novedades últimamente. Si hace días era noticia poder dar color a las publicaciones de tu perfil, la última actualización de la red social ha llegado acompañada de una nueva forma de interactuar con una publicación. Así, a los ya comunes de 'me gusta', 'me enfada', 'me asombra', 'me encanta', 'me entristece' y 'me divierte' ahora hay que añadir 'gracias'. Sí, Facebook ahora te permite dar las 'gracias' a una publicación. El símbolo es una flor morada y así se mejora las interacciones al ampliar el abanico de posibilidades de expresarse.

LAS PROVINCIAS lanza 20 nuevas páginas temáticas en Facebook