Detenido por contratar a 200 falsos invitados el día de su boda

Un hombre fue detenido en China después de estafar a su novia durante todo el tiempo que duró su relación. El joven de 20 años habría estado engañando a su pareja acerca de su familia y amigos, hasta el punto de que llegó a contratar a más de 200 falsos allegados para que acudieran como invitados el día de su boda. Ella se dio cuenta del engaño y él acabó preso.

Después de la ceremonia, tal como recoge Daily Mail, la novia buscó a sus suegros para presentarse y conocerlos, pero no los encontró. Preguntó a varios invitados que acudieron a la celebración de parte de su novio y nadie supo decirle quiénes eran sus padres. Fue entonces cuando ella se percató de que todo era una farsa.

Los falsos amigos y familiares acabaron por reconocer que habían sido contratados para estar allí porque "no tenía suficientes parientes ni amistades". Acto seguido, la novia llamó a la Policía de Shaanxi Xi'an para contarles lo sucedido. Los agentes se presentaron en el lugar y detuvieron al joven, quien confesó que había organizado el paripé porque su familia "no aprobaba" el enlace porque a su padre no le gustaba la chica que iba a convertirse en su esposa.

Después de ser arrestado, el novio reveló que les había pagado a los falsos invitados entre 80 y 100 yuanes (10 y 13 euros) a cada uno para asistir a la ceremonia. También admitió haber contratado a otros para actuar como sus padres en numerosas ocasiones durante su relación de tres años.

El chico había pedido prestados 1.25 millones de yuanes (unos 200.000 euros) a la familia de su novia desde el 2015 poniendo como excusa que necesitaba el dinero para comprar un vehículo, entre otros gastos, pero en lugar de invertirlo en lo que decía, lo malgastó.

Debido a que el joven no ha alcanzado la edad legal para contraer matrimonio en China, está fijada en 22 años para los hombres, el matrimonio no tuvo validez. Según Shaanxi Broadcasting Corporation, sus verdaderos padres desconocían que su hijo se iba a casar y devolverán todo el dinero que recibió el joven estafador de su familia política.