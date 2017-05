4 bulos sobre los teléfonos móviles que debes ignorar

Algunos viejos bulos llevan años entre nosotros, extendiéndose a través de la red sin cesar. Sin embargo, y pese a las alertas de las autoridades, todavía hay quienes creen que pueden ser reales y continúan reenviando esas mentiras. Aunque algunos pueden resultar muy absurdos si se entiende un mínimo sobre tecnología, todavía hay quien no es del todo escéptico ante ellos. Por eso hemos recopilado cuatro bulos que llevan años entre nosotros para tratar de erradicarlos.

La llamada 'inviable'

Existe un burlo que asegura que si recibes una llamada en tu télefono y en la pantalla solo aparece la palabra 'inviable!!' junto con dos signos de exclamación, no debes bajo ningún concepto ni aceptar ni finalizar la llamada. Simplemente debes dejarlo sonar y cuando se corte la llamada, borrar la perdida. El falso rumor sostiene que de no seguir exactamente estos pasos, los delincuentes accederán a nuestra tarjeta SIM para cancelarla y quedarse el número para ellos. Cómo curiosidad, en algunas versiones de este bulo se asegura que es la forma que tienen los presos de tener crédito en su móvil a costa de otros. Obviamente se trata de un bulo absurdo y totalmente falso.

Abrir el coche con el móvil

Se trata de una leyenda urbana que apareció en la red hace ya tiempo. Aunque ha sido callada más de una vez, siempre resurge tiempo después con fuerza. El bulo asegura que si has perdido las llaves de tu coche y tienes copia podrás abrirlo gracias a tu teléfono móvil sin problema. Según inventaron, al parecer si hay alguien cerca de la copia de tus llaves, puedes llamarla y estando al teléfono pedirle que apriete el botón para abrir la puerta mientras tu sostienes tu móvil cerca de la puerta de tu vehículo. Como es obvio, no se trata más que de un bulo absurdo.

Aumenta tu batería marcando unos dígitos

Cuenta la leyenda urbana que puedes aumentar un 50% la batería de tu móvil marcando #3370# en tu teléfono y pulsando la tecla de llamada. Según los inventores del famoso bulo, haciendo esto no solo podremos recargar la batería, sino que además lo haremos de golpe. Esta información es totalmente falsa, aunque por una vez su origen tiene algo de sentido. Y es que en los terminales antiguos, marcando este código se deshabilitaba el llamado 'Enhanced Full Rate', un modo que mejoraba la conexión de los teléfonos pero que consumía mucha batería en los mismos. Desconectarlo suponía obtener un extra en cuanto a su duración. Probablemente de ahí es de donde surgió esta absurda leyenda urbana.

El número convencional a precio de tarificación especial

Hace ya tiempo que un bulo recorre la red haciendo referencia a un número de móvil convencional (normalmente es el 636634795), cuya llamada nos costaría 1500 euros. Esta mentira se expande a través de Internet, sobre todo por las aplicaciones de mensajería instantánea. El mensaje asegura que no debemos ni responder la llamada ni llamar a ese número si encontramos una perdida en nuestro móvil, y de hecho incluye en su mensaje que "Telefónica lo ha publicado en su web". No es más que otro bulo sin sentido, ya que un número normal se puede cobrar como uno de tarificación especial. Y de hecho, puestos a escoger un precio, los creadores del bulo podrían haber escogido uno que pudiera parecer un poco más real. ¿Una llamada a 1500 euros? No hay quien se lo crea.