¿Ves un fantasma en esta farola?

La imagen de una farola de la ciudad de Salem se ha convertido en viral tras aparecer en las redes sociales. En la imagen, tuiteada por Kim Driscoll, la alcaldesa de la localidad de Salem, en Masachusetts (Estados Unidos), se puede observar cómo parece haber una especie de cara en el interior de la farola. Este peculiar detalle hizo que la imagen fuera compartida por miles de personas y diera la vuelta al mundo a través de la red, generando miles de comentarios especulando sobre el elemento del mobiliario urbano podía estar poseído por un fantasma.

Los internautas comentaron lo curioso del hecho de que esta imagen fuera tomada en la ciudad de Salem, conocida como "la ciudad de las brujas" debido a los supuestos suicidios por brujería en teoría ocurridos allí durante los años 1692 y 1693. Cerca de 150 personas llegaron a ser encarceladas en la época, de las cuales 19 murieron ahorcadas y cinco en prisión.

Anybody else see a face in this light?...Totally eerie, eh pic.twitter.com/W5OeVlz9yQ