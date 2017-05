Un joven se conecta a una máquina que simula los dolores del parto

Un joven estudiante de enfermería de Universidad Lincoln Memorial (Tennessee) llamado Jonny Wade decidió conectarse a una máquina que reproducía los dolores que sufren las mujeres durante el parto. El joven estudiante quiso experimentar en sus propias carnes cómo era el dolor que sentían estas madres, para lo cual participó en un experimento en el que se le conectó a una máquina que, mediante descargas eléctricas, lograba simular este dolor tan específico.

El experimento fue grabado en vídeo y posteriormente subido a redes sociales. En las imágenes se puede comprobar como Wade comienza a sentir dolor y, aunque al principio parece que es capaz de soportarlo, a penas han trascurrido 20 segundos cuando no logra resistirlo y pide a gritos que paren el experimento.

Mientras que las mujeres que dan a luz deben aguantar horas, este joven no fue capaz de aguantar ni un minuto. En declaraciones al diario 'Daily Mail', el joven aseguró que pese a que había sufrido diversas lesiones durante su vida mientras practicaba deportes extremos, aseguró que nunca había sentido un dolor tan fuerte. "No creo que la simulación fuera tan dura como la vida real, ya que el dolor no deja de ser superficial. Supongo que en la realidad el dolor debe ser más profundo y más visceral", declaró el estudiante.