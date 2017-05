Así es Samantha, la primera muñeca sexual con inteligencia artificial

¿Sexo con robots? Con el avance de la tecnología, no parece descabellado pensar que este momento vaya a llegar. Y si es así, ¿por qué no mejorarlo incorporándo a la experiencia la inteligencia artificial? Eso es precisamente lo que pensó el ciéntifico catalán Sergi Santos, que creó a Samantha. Samantha es la primera muñeca sexual con inteligencia artificial, y gracias a esto es capaz de responder al afecto humano. Pero sus funciones no terminan ahí, y es que Samantha tiene tres modos de interacción -familiar, romántico y sexual- y es capaz de llegar al orgasmo por sí sola si es estimulada.

Como el resto de muñecas sexuales, Samantha es físicamente "atractiva". Su piel está fabricada con TPE, un material similar a la silicona, tiene los ojos verdes, el cabello castaño y unas "medidas perfectas" de 90-55-90, todo componiendo sus 40 kilogramos de peso. Hasta ahí todo recuerda a una muñeca sexual estándar, pero Samantha no es como las demás: cuenta con un microprocesador en su cabeza que le permite notar cuando la tocan, permitiéndole interactuar con las personas. Este microprocesador es también el responsable de que la muñeca pueda llegar al orgasmo si es estimulada.

Por si fuera poco, Samantha cuenta con un modo romántico y otro sexual, pero también con uno familiar. "Mi objetivo no es sólo que copulen con ella, sino que se enamoren de ella", aseguró Santo al diario 'La Vanguardia'.