¿Te irías con 10 desconocidos si te invitaran a un viaje a Mallorca con los gastos pagados?

Un grupo de 10 amigos de Bristol planearon un viaje a Mallorca para celebrar el 30 cumpleaños de uno de ellos. En un principio todo iba sobre ruedas, hasta que uno de ellos, Joe McGrath, tuvo que cancelar el viaje porque no podía asistir. El problema era que ya tenían los vuelos y el hotel reservados. Por eso los otros nueve, en su empeño por no perder ni el vuelo ni el integrante del viaje, buscaron a través de las redes sociales a otro joven de edad similar a la suya que tuviera el mismo nombre que su amigo.

Encontraron a otro Joe McGrath en Manchester, y le escribieron un mensaje explicándole lo sucedido e invitándole a irse con ellos. Obviamente, con el hotel y el vuelo pagados. El mensaje comenzaba: "Hola Joe, considerarías venirte de viaje con un grupo de 9 desconocidos que ya tienen pagados los vuelos y el hotel para ti?". Después de esto le explicaban los motivos del viaje y cómo habían llegado a esa situación.

El segundo Joe McGrath no pudo decir que no, según publica 'The Telegraph'. Como es lógico, tenía sus dudas sobre la veracidad del mensaje, pero incluso así condujo desde Manchester hasta Bristol para ir de viaje con esos 9 desconocidos. Y resultó que era cierto, así que se fue a Mallorca con ellos. Cuando Joe contó a través de sus redes sociales lo que iba a hacer, muchos no le creyeron, así que decidió colgar fotografías durante el viaje.

Según recoge el mismo diario británico, Joe quedó contentísimo con el viaje. "Amé cada minuto", publicó en sus redes sociales. "También quiero pedir disculpas a mi madre, porque la hice creer que conocía a las personas con las que me fui en todo momento", bromeó. Parece que este joven se fue con 9 completos desconocidos y volvió de España con 9 buenos amigos.