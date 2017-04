Le escribe cartas a su novia durante años para mandarle un mensaje secreto

Timothy es un australiano que comenzó a salir con su novia hace más de tres años. Tan solo después de dos semanas de noviazgo, le envió a Candice Catherine -así se llama su pareja- una carta, la que fue la primera de un total de 14 que recibió a lo largo de los más de tres años de noviazgo.

Cuando Candice juntó todas las misivas recibidas, se llevó la sorpresa de su vida: había un mensaje oculto en ellas. La primera letra de cada una de las cartas de Timothy estaba resaltada, y al unirlas todas podía leerse un mensaje: "Will you marry me". Candice relató a Daily Mail Australia cómo fue la pedida de mano, que solo puede ser calificada de romántica.

"Me desperté una mañana, el 16 de diciembre de 2015, con una carta a mi lado. En ella había instrucciones para que vistiera y que solo saliera de la habitación cuando estuviera completamente lista", explicaba Candice. "Tan pronto como abrí la puerta, vi pétalos de rosa y velas encendidas por todos lados. Mi corazón dio un brinco, y entendí lo que podía pasar", continuaba.

Timothy pidió a Candice que se sentara en el salón, sobre la mesa estaban toda las cartas que le había escrito durante el noviazgo. Después de leerlas, las ordenó cuidadosamente y le pidió que las observara. "Cuando encontré el mensaje oculto, me puse a llorar", aseguró.

Timothy tuvo claro desde el primer momento que ella iba a ser la mujer de su vida. Lo tenía tan claro, que no solo comenzó la pedida desde la segunda semana de noviazgo, sino que también comenzó a componer una canción para la boda a los dos meses de comenzar la relación. Como era de esperar después de una pedida tan romántica, Candice le dijo que sí y ahora están felizmente casados.