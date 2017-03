Intenta atracar un negocio utilizando un plátano como arma

Un individuo intentó a atracar un local de 'Fish and Chips' utilizando un plátano como arma. Ocurrió en Manchester, en Reino Unido, cuando el ladrón entró en el negocio con la cabeza cubierta por una capucha y la cara tapada por debajo de los ojos. Para cubrirse las manos y la supuesta pistola utilizó una bolsa, de manera que cubrió por completo su mano y el plátano.

Como se puede observar en el vídeo, aunque el ladrón trata de moverse muy rápidamente para evitar que se note que lo que lleva en la mano no es más que un plátano, obviamente el engaño no es muy elaborado y en el local no caen en la trampa. El ladrón termina saliendo del local rápidamente para evitar que le atrapen.