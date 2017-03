Pierde el bolso y se lo devuelven con una sobrecogedora nota

Hayley Minn es una joven británica de 25 años que ha vivido una extraña experiencia difícil de olvidar. Minn se encontraba de fiesta cuando se dio cuenta de que no encontraba su bolso. Pensó que lo había perdido, algo bastante común durante una noche de fiesta, así que no le dio más importancia.

Lo extraño es lo que ocurrió después. Semanas después, Hayley recibió en su casa su bolso junto con sus pertenencias. Al parecer, un desconocido lo había encontrado y se lo había hecho llegar de nuevo a su casa. Minn abrió el bolso para comprobar si faltaba algo, pero no solo no faltaba nada, sino que encontró una nota que le había dejado el aparentemente amable remitente que encontró sus pertenencias. La nota rezaba así:

"¿Cómo estás? Espero que estés bien. Me gustaría informarte que he encontrado tu precioso bolso en una estación de Liverpool Street" comenzó leyendo la joven. Pero al avanzar al segundo párrafo, quedó paralizada por el horror. El texto continuaba así: "Un consejo, cuida de ti misma y de tus pertenencias cuando salgas porqué tu eres una de las personas más guapas que he visto (Estoy seguro que en la realidad eres mucho más guapa que en las fotos). Desearía que pudiéramos compartir tiempo pero estoy seguro de que tendrás una persona en tu vida que te cuide muy bien. Disfruta de cada momento de tu vida, tanto como puedas porqué nunca sabes que va a pasar después. Tu amigo secreto o admirador".

Según recogen The Courrier Mail y Mirror.co.uk, Hayley quedó sorprendida y asustada por las palabras del remitente, y sobre todo por la forma en que firmó la misiva: "Tu amigo secreto o admirador". La joven compartió la escalofriante nota, escrita por ordenador e impresa, en sus redes sociales.