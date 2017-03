El mensaje de una pizzería a una clienta que pidió pizza con piña se vuelve viral

Parece que el eterno dilema sobre si la pizza con piña es pizza o no lo es sigue dando que hablar. El mensaje de una pizzería a una clienta que pidió una pizza con piña se ha vuelto viral, dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La usuaria de Twitter publicó la imagen de su pedido, en el que encontró una sorpresa al abrirlo.

El cocinero de la pizzería escribió un mensaje en el interior de la caja contenedora en el que explicaba que no logró reunir fuerzas para añadir el último ingrediente porque la pizza con piña le resulta desagradable. En dicho mensaje, se disculpaba con la clienta y añadía un billete de 5 dólares por las molestias -o para devolver el importe del ingrediente que faltaba en la pizza-.

Aunque los internautas que vieron el mensaje especulan sobre la veracidad de la imagen y el mensaje, sospechando que podría ser falso, el tuit de la clienta ya acumula más de 60.000 retuits y 160.000 "me gusta", y la historia ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La polémica está servida, con mensajes de usuarios que defienden la pizza con piña y animan a la afectada a demandar al restaurante tanto por negarle "una deliciosa pizza con piña" como por poner dinero dentro de la caja, algo que critican por ser antihigiénico.

Sue them for denying you of delicious pineapple AND putting stripper ass crack money on your pizza @try2shootusdownhttps://t.co/TBbDsPvVA4