Graba la casa de una desconocida con su drone hasta que la propietaria saca una escopeta

Los drones son objetos muy útiles, ya que nos permiten llegar a lugares que nos sería muy dificil alcanzar de otra manera. Pero el uso de estas herramientas, cada vez más extendidas, también trae consigo algunos problemas en cuanto a seguridad y privacidad. Problemas que van en aumento estos últimos años.

El vídeo de 'ViralHog' es una muestra de ello. En él podemos observar cómo el propietario de un drone está filmando la casa de una desconocida en Washington, Estados Unidos. La propietaria de la casa se da cuenta de que está siendo espiada, por lo que sale de casa y para mostrar su descontento comienza a lanzar piedras al drone.

Pero el propietario no entiende -o no quiere entender- el mensaje que le lanza la dueña de la vivienda, y se limita a hacer ascender su drone para sacarlo del alcance de las piedras mientras sigue filmando la propiedad privada. A la mujer no le sienta bien este comportamiento, así que entra en la vivienda y vuelve a salir rápidamente, esta vez con una escopeta en la mano, apuntando al objeto volador.

El dueño del drone reacciona rápidamente, sacando su drone de la zona para ponerlo a salvo. Aunque en Estados Unidos se considera un "crimen federal" disparar a un drone, el propietario de éste parece haberse llevado una lección: no debes grabar propiedades privadas sin el consentimiento de sus dueños.