Un padre divorciado explica en Facebook por qué sigue haciendo cosas por su ex mujer y se vuelve viral

El pasado 12 de febrero Billy Flinn Gadbois, un padre divorciado, quiso felicitar a su exmujer llevándole flores a su casa y ayudando a sus dos hijos a prepararle el desayuno. Pese a que la pareja está separada mantienen una buena relación, algo que mucha gente no entiende. Los numerosos comentarios que ha recibido por parte de amigos y conocidos propiciaron que este padre publicara un post en sus redes sociales explicando sus razones.

El post reza así: "Hoy es el cumpleaños de mi ex mujer, así que me levanté temprano, le compre flores, una tarjeta y un regalo para que los niños le dieran a ella y me ayudaran a hacer el desayuno. Normalmente la gente me pregunta por qué sigo haciendo este tipo de cosas todo el tiempo. Y eso me molesta. Así que os lo voy a explicar a todos. Estoy criando a dos niños. El ejemplo que les doy tratando así a su madre les va a formar una idea muy significativa de cómo ver y tratar a una mujer y de cómo afecta su percepción de las relaciones. Pienso que en mi caso, aún más, ya que estamos divorciados. Así que si no estás creando un comportamiento de buena relación para tus hijos, peor para ti. Esto es más grande que tú”.

El post se ha convertido en viral y ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, recibiendo una enorme cantidad de comentarios de apoyo. Ha sido compartido por los internautas más de 215.000 veces gracias a la lección de vida que los usuarios de Facebook comparten con este padre: los niños son lo primero.