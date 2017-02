Una niña pide ayuda a la policía para terminar sus deberes y la conversación de vuelve viral

La historia de esta niña de 10 años se ha convertido en viral después de que decidiera solicitar la ayuda de la policía para resolver sus problemas de matemáticas. Al parecer, la pequeña tenía muy claro que hay que acudir a la policía cuando se tiene un problema, aunque a la vista de los acontecimientos lo que no tenía tan claro era para qué tipo de problemas.

Lena Draper no comprendía sus problemas de matemáticas, y ante este problema decidió ponerse en contacto con la policía para que le ayudaran a resolverlos. La pequeña solicitó la ayuda del Departamento de Policía de Marion, en Ohio, mediante un mensaje directo a través de Facebook Messenger. "Estoy teniendo problemas con mis deberes. ¿Podéis ayudarme?", escribió la menor.

Aunque en un principio solo recibió una respuesta automática advirtiéndo de que la página de Facebook no está atendida las 24 horas del día, un par de horas más tarde llegó una respuesta de verdad. "¿Qué ocurre?", escribió alguien al otro lado desde el departamento de policía. Y la menor no desaprovechó la oportunidad, explicando que no sabía resolver algunas operaciones de sus deberes en las que había paréntesis, como (8+29) x15. Desde el departamento de policía le explicaron que debía resolver primero lo que hubiera entre paréntesis, y luego realizar la multiplicación, pero no le dieron la respuesta final. Y entonces, a la pequeña le surgió otra duda. "Y si ahora tengo esto: (90+27)+(29+15)x2, ¿cuál debo resolver primero?", preguntó. Los agentes estuvieron intercambiando mensajes con la pequeña y ayudándola a entender la importancia del orden en las operaciones matemáticas.

Fue la madre de la niña, Molly Draper, la que compartió las capturas de la conversación en las redes sociales cuando se enteró de lo sucedido. No tardó en hacerse viral, y algunos usuarios apuntaron que algunas de las aclaraciones de la policía eran incorrectas y puntualizaban un error en la explicación. Aún así, la madre de Lena aseguró sentirse encantada con la buena intención y la ayuda que desde el Departamento de Policía de Marion prestaron a su hija.