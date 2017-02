Una niña manda una carta para trabajar en Google y recibe esta ingeniosa respuesta del CEO de la compañía

Chloe Bridgewater tiene tan solo 7 años pero ya apunta alto en lo que a su futuro se refiere. Le encantaría trabajar en Google, y así lo hizo saber a la compañía a través de una carta.

Su interés por Google nació después de que su padre le hablara de Google en una conversación. La pequeña, natural de Reino Unido, preguntó a su padre por qué pensaba que sería tan especial trabajar en Google, y el le enseñó fotos de las oficinas de la compañía en Silicon Valley.

"Se quedó alucinada al ver el campus", explicó el padre de la menor. La pequeña decidió entonces mandar una carta a Google para expresar su deseo de trabajar en la empresa. Aunque nadie esperaba que ocurriera, el CEO de Google respondió a la niña en otra carta, y ahora la historia está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

La carta de Chloe iba dirigida al jefe de Google. "Querido jefe de Google. Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me ha dicho que puedo sentarme en los pufs, bajar por los toboganes y montarme en los karts si trabajo en Google. También me gustan los ordenadores y tengo una tablet para jugar", escribió.

Continuó su carta explicando sus puntos fuertes: que es buena en clase, que sabe deletrear y sumar. Después, contó el porqué de la carta. "Mi padre me dijo que enviara una solicitud para tener un empleo en Google. En realidad no sé qué es eso, pero dijo que una carta bastaría por ahora. Gracias por leerla, hasta ahora sólo había enviado una y fue por Navidad. Adiós".

Y el pasado 3 de febrero ocurrió lo que nadie esperaba. La pequeña recibió una respuesta de Sundar Pichai, nada más y nada menos que el propio CEO de Google. La misiva rezaba lo siguiente:

"Querida Chloe. Muchas gracias por tu carta. Me encanta que te gusten los ordenadores y los robots y espero que continúes aprendiendo de tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños puedes conseguir todo lo que te propongas, desde trabajar en Google a nadar en los Juegos Olímpicos. Estoy deseando recibir tu solicitud de empleo cuando hayas terminado el colegio :) Todo lo mejor para ti y tu familia".

El padre de la menor colgó una imagen de la carta en las redes sociales, y la historia está recorriendo el mundo entero.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichaipic.twitter.com/EMuANNHiVc