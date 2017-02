Alquila un DVD y al abrirlo encuentra una sorpresa que no esperaba

La madre de Liz fue la afortunada que recibió el regalo en forma de buena acción de la mano de un desconocido. La mujer alquiló una película a través de Redbox pero cuando el DVD llegó a su domicilio y lo abrió, encontró algo más en su interior.

Dentro de la caja del DVD había una nota, firmada por un tal Marcos, que rezaba así: "Hola! Mi nombre es Marcos. Cada mes cojo 100 dólares que normalmente gastaría en mi y se los doy a algún extraño. Este mes decidí cambiar un poco, así que lo puse en una caja de Redbox DVD. Eres la primera entrega de 2017. Sólo pido que uses el dinero de buena forma. Si no lo necesitas, dáselo a otra persona que lo necesite más. Pero si tienes la necesidad, quédatelo. ¡Que tengas un gran día! -Marcos". La nota iba acompañada de 100 dólares en billetes.

La hija de la afortunada publicó lo sucedido en sus redes sociales junto con imágenes del DVD y la sorpresa, asegurando que Marcos había alegrado el día a su madre.

My mom was just hoping to relax & enjoy a movie, but instead God blessed her with more. Marcos whoever you are, God bless you. @redboxpic.twitter.com/Jxk6uzjwZ0