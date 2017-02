Los fantasmas 'atacan' el ayuntamiento: «Cuando la vi, entré en pánico»

Es difícil no caer en la tentación y empezar esta historia de miedo diciendo que el Ayuntamiento de Vegas del Genil tiene una niña que se va a hacer más famosa que la de Rajoy... Pero los que creen en fenómenos extraños y los que los sienten en carne propia aseguran que esto de chiste no tiene nada. He aquí el relato de un suceso que ha puesto los pelos de punta a más de uno en este ayuntamiento del Área Metropolitana granadina, según cuenta Ideal (y le pones el enlace a la noticia).

La historia comienza a las 19.30 horas del pasado viernes 3 de febrero en el ayuntamiento de Vegas del Genil, situado en el núcleo de Purchil. A un concejal le había pillado el toro con un proyecto y se había quedado trabajando el viernes por la tarde. Estaba solo. O eso es lo que pensaba. «Hacía un frío anormal en el Ayuntamiento. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité ¡José Miguel! pensando que era el ordenanza. Pero el ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento», relata a IDEAL un edil que forma parte del gobierno de este municipio.

